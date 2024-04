Test du smartphone Asus Zenfone 11 Ultra : extrêmement performant dans tous les secteurs

Principales caractéristiques techniques :

Écran AMOLED de 6,78 pouces, 1080x2400 pixels 1-120 Hz/144 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 ou 16 Go de mémoire vive non extensibles

512 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+13+32 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5500 mAh compatible charge 65 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle Asus

Design

Le design du smartphone Asus Zenfone 11 Ultra est plutôt sobre par rapport à ce que la marque nous a proposé jusqu'à présent. En effet, l’appareil propose des lignes plutôt conventionnelles avec une coque à l’arrière qui est légèrement arrondie sur les bords pour proposer une parfaite prise en main. Le revêtement au dos est extrêmement lisse avec quelques lignes qui viennent le découper en plusieurs morceaux. L’appareil est décliné en différents coloris avec des teintes très agréables.

Toujours au dos, comme sur le ROG Phone 8, il y a un bloc relativement imposant. Celui-ci est rectangulaire, dépassant de presque 3 mm pour intégrer les capteurs photo ainsi que le flash. Ce bloc est noir, tranchant ainsi avec les teintes de notre modèle de test.

L’Asus Zenfone 11 Ultra mesure 8,9 mm exactement comme le ROG Phone 8. Idem pour les autres dimensions qui sont strictement identiques à celle du modèle dédié aux joueurs. Le mobile faut 224 grammes contre 225 grammes, officiellement pour le ROG Phone 8.

Le mobile fait concurrence au Xiaomi 14, au Honor Magic6 Pro, au Galaxy S24 de Samsung au Pixel 8 Pro de Google et à l’iPhone 15. Parmi ceux-ci, c’est le plus grand, mais aussi l’un des plus lourds étant à peine dépassé sur ce dernier point par le mobile Honor.

Pour en revenir au design du téléphone Asus, ici par de gâchettes sensitives AirTrigger comme sur le ROG Phone 8, mais des profils qui ne sont pas tout à fait plats étant donné que la coque arrière revient légèrement dessus. Sur le profil droit, il y a le bouton de mise en veille et celui qui permet de gérer le volume. Enfin sur le profil inférieur, il y a un port USB-C, un microphone, le tiroir à carte SIM, un haut-parleur ainsi qu'un port audio jack pour brancher directement un casque. Sur tout le tour du téléphone, on peut voir les différentes antennes permettant ainsi au smartphone de capter les réseaux dans toutes les positions.

Justement, en termes de connectivité, l’Asus Zenfone 11 Ultra est extrêmement bien équipé puisqu'on peut compter sur la présence du Wi-Fi 7 ainsi que sur une compatibilité avec les réseaux 5G et Bluetooth 5.4. Il est bien entendu possible de payer sans contact avec la technologie NFC ou d'appairer le téléphone avec d'autres dispositifs compatibles. Il profite d'une certification IP68 et donc totalement étanche à l'eau ainsi qu'à la poussière.

Le smartphone dispose, pour le déverrouillage, d'un lecteur d'empreintes digitales qui est placé sous l'écran dans une position véritablement idéale puisqu'il est situé à presque 5 cm par rapport au bord inférieur, ce qui permet au pouce de se placer naturellement dessus. Ce dispositif donne pleinement satisfaction puisqu'il n'a jamais failli lors de nos tests et permet le déverrouillage du smartphone en un temps record.

Un écran de très bonne qualité

Exactement comme l'écran du ROG Phone 8, le Zenfone 11 Ultra s'appuie sur une dalle AMOLED de 6,78 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2400 pixels. À titre de comparaison, le Galaxy S24 propose un format beaucoup plus compact avec une diagonale de 6,2 presque comme l'iPhone 15 qui dispose d’un écran de 6,2 tandis que le Pixel 8 Pro a un écran de 6,7 pouces et le Honor Magic6 Pro est doté d’une surface d’affichage de 6,8 pouces. Le plus lumineux de tous est le l'écran qui est installé sur le Galaxy S24 proposant une luminosité maximale de 2600 cd/m², mais le téléphone d'Asus n'est pas très loin puisqu'il propose 2500 cd/m². Les bords de l’écran sont extrêmement fins, aussi bien sur les côtés qu’en haut et en bas.

La fréquence de rafraîchissement peut varier entre 1 et 120 Hz en mode automatique. Notez qu'il est possible également de monter jusqu'à une fréquence de 144 Hz, mais pour cela, il faut “bloquer” le paramètre dans les réglages. Cela sert notamment lorsque l'on joue.

Dans les paramètres du téléphone, on peut choisir entre plusieurs couleurs de l'écran avec les modes Optimal, Naturel, Cinématique, Standard ou Personnalisé. Il est également possible de moduler la température de couleur. Activer l'anti-scintillement à faible luminosité est une option.

Toujours dans le menu Affichage où les paramètres sont particulièrement nombreux, il est possible de choisir entre deux styles de panneaux de configuration rapide : soit la version Android classique soit une version optimisée pour Asus qui présente, à ce moment-là, les icônes avec un graphisme plus racé.

En termes de personnalisation, Asus propose un menu permettant de gérer l'éclairage de l'écran qui peut s'allumer pendant la charge ou afficher tout en haut de la surface d’affichage, une icône signifiant l’arrivée de notifications. On peut choisir la position de l'icône ainsi que sa couleur lors de la recharge.

L'écran du téléphone est très satisfaisant puisqu’il offre une excellente luminosité en intérieur comme en extérieur, mais peut également descendre assez bas dans la pénombre pour ne pas fatiguer les yeux. La surface d’affichage est protégée contre les chocs et les rayures, grâce à la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2, soit la plus élevée qui soit après la technologie Armor dont seul profite le Samsung Galaxy S24 Ultra, à l’heure de l’écriture de ces lignes. Pour un avantage dans les jeux vidéo, on peut compter sur un taux d’échantillonnage de 720 Hz.

Android 14 à bord avec une surcouche logicielle discrète et de très nombreux paramètres

Le téléphone s'appuie sur la dernière version d'Android en l'occurrence Android 14 avec des mises à jour particulièrement récentes puisque celle de la sécurité datait du 1er décembre et celle du système Google Play du 1er mars 2024 pour des tests réalisés fin mars et début avril 2024. Asus propose des paramètres extrêmement complets permettant ainsi un très haut niveau de personnalisation. Dommage qu’Asus ne propose que 2 ans de suivi logiciel pour le système et 3 ans pour la sécurité.

Un menu spécifique disponible au sein des paramètres regroupe tous les conseils d'utilisation du téléphone ainsi que les fonctionnalités offertes. Il y a, par exemple, tout ce qui concerne les options de chargement sans fil, le mode arrière-plan, la zone d'affichage de jeu, la recherche intelligente ou encore l'ouverture de fenêtres volantes. En outre, il y a aussi une barre latérale qui permet d'accéder rapidement aux applications les plus courantes ainsi qu'aux fonctionnalités préférées.

Le smartphone est livré avec les applications Google préinstallées donc quasiment comme les mobiles Google. Parmi les applications tierces, il y a seulement Facebook et Instagram. Malgré cela, le système occupe 26 Go d’espace de stockage interne sur les 512 disponibles théoriquement sur notre modèle de test. C’est plutôt raisonnable et cela laisse suffisamment de place aux documents, photos et vidéo, par exemple.

À l’image de la série de smartphones Samsung, le Zenfone 11 Ultra propose plusieurs fonctions d’intelligence artificielle : création de fonds d’écran, traduction automatique lors d’un appel téléphonique, transcription intelligente, mais aussi réduction de bruit adaptative. On n’oublie pas non plus les possibilités de recherche sémantiques proposées au sein de l’appareil.

Un monstre de puissance

Pour les performances, le smartphone mise sur le même chipset que son cousin gaming, à savoir un processeur Snapdragon 8 Gen 3. Ici aussi, l'emplacement est optimisé puisqu'il est situé au centre du téléphone afin d'éviter la chauffe désagréable des doigts lorsqu'on tient le téléphone en mode paysage. Le processeur est associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive pour la version testée. À titre de comparaison, le Red Magic 9 Pro embarque le même processeur avec 12 Go de mémoire vive. Les formats les plus rapides pour la RAM et la ROM sont utilisés dans les deux cas permettant des échanges particulièrement véloces.

Avec une telle configuration, le téléphone n'a absolument aucun problème pour lancer très rapidement les applications, aussi gourmandes soient-elles. En outre, il offre une excellente fluidité et une grande jouabilité avec un maximum de détails. Les applications sont exécutées avec une vélocité impressionnante.

Le chipset est capable de tenir sur la longueur offrant un niveau constant entre 85 et 90 %.

Afin de comparer ses performances aux autres téléphones que nous avons pu tester, nous avons soumis le Zenfone 11 Ultra à différents outils de mesures dont voici les principaux résultats.

Des capteurs photo similaires aux meilleurs photophones

Exactement comme sur le ROG Phone 8, le Zenfone 11 Ultra est doté d'un capteur principal Sony IMX890 embarquant 50 mégapixels profitant surtout d'un stabilisateur mécanique de type Gimball sur 6 axes. Cela lui permet d'offrir une stabilisation hors norme. Ensuite, il y a un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le capteur est ici associé à une lentille qui permet de limiter la distorsion. Enfin, il y a un téléobjectif de 32 mégapixels stabilisé optiquement afin de limiter les bougés offrant un zoom optique 3x.

Le capteur frontal pour les selfies et les appels vidéo est aussi un modèle de 32 mégapixels de type RGBW. Il permet ainsi d’obtenir des images plus claires que les autres capteurs, plus classiques.

D'un point de vue technique, le smartphone embarque la technologie HyperClarity. Il peut capturer des photos au format JPEG et RAW. Le téléphone peut également compter sur la technologie d'intelligence artificielle AI Object Sense pour des résultats des plus précis.

L'interface de l'application Appareil photo est relativement classique avec plusieurs options disponibles immédiatement en haut et d'autres auxquelles on peut accéder en appuyant sur la touche virtuelle ^ inversée. Dessous, il y a la zone de cadrage où on peut directement accéder à plusieurs niveaux de zoom : 0,7x, 1x, 2x et 3x. Plusieurs modes de prises de vue sont accessibles : Ralenti, Intervalle de temps, Vidéo, Photo, Portrait, Panorama, Sillon lumineux et Plus. Ce dernier menu permet d’accéder aux modes Manuel, Nuit et Pro Vidéo. Il est possible de les ajouter à ceux déjà présents au niveau de l’interface principale de l’application.

Exactement comme sur le ROG Phone 8, le Zenfone 11 Ultra propose des images qui profitent de beaucoup de détails. Les clichés sont empreints d’une colorimétrie fidèle et d’un certain dynamisme. Le capteur principal fait particulièrement bien le job et impressionne par sa stabilisation. Les images sont extrêmement claires, trop presque par rapport à des photos que nous avons pu prendre comparativement avec le Google Pixel 8 Pro, par exemple. Cela n’est pas pour déplaire, mais, finalement, on perd un peu en réalisme.

Nous avons été impressionnés par le niveau de zoom proposé par le dernier smartphone d’Asus. Toutefois, là aussi, le téléphone n’arrive pas à se hisser au niveau du flagship de Google, car les détails restent en retrait par rapport à celui-ci lorsqu’on agrandit l’image.

Une très grande autonomie et une charge plutôt rapide

Là encore, le Zenfone 11 Ultra embarque la même batterie que le ROG Phone 8 avec une capacité de 5500 mAh répartie en 2 unités pour une plus grande efficacité. Cela lui permet d’offrir une excellente autonomie qui peut atteindre deux jours si on ne joue pas avec. C’est très appréciable. Le mobile peut supporter la charge à 65 watts. Le bloc d’alimentation livré avec le smartphone permet de gagner 38% de charge en 15 minutes, d’après nos tests. Notez que le téléphone Asus peut être rechargé sans fil, ce qui est toujours une bonne chose.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Asus Zenfone 11 Ultra est livré avec un câble USB-C vers USB-C, une coque de protection noire reprenant le motif de l’arrière de l’appareil et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Nous avions été séduits par le ROG Phone 8 lors de notre test et logiquement, reprenant la quasi-totalité de sa fiche technique avec un design un peu plus sobre pouvant être apprécié d’un très grand nombre d’utilisateurs, nous avons aussi aimé le Zenfone 11 Ultra. Effectivement, la prestation est tout aussi qualitative avec des performances exceptionnelles, une interface agréable et fluide. Le mobile est très agréable à utiliser au quotidien. Le volet photo est très satisfaisant avec des clichés clairs, précis et détaillés. On apprécie aussi son étanchéité ainsi que la possibilité de chargement sans fil. Avec un prix légèrement inférieur à partir de 1000 €, il est l’un des meilleurs smartphones de l’année. Dommage que le suivi logiciel ne soit pas plus long.