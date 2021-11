Top départ pour les promos exceptionnelles sur les forfaits mobiles Black Friday B&You et RED by SFR

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan, vous devriez être intéressé par les promotions spécial Black Friday disponibles chez Bouygues Telecom et RED by SFR ! De 200Mo à 200Go d'internet à maximum 15€ par mois, sans engagement et valables jusqu'à lundi prochain, nous vous les présentons dans cet article.