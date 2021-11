Black Friday Samsung : les Galaxy A52s et Galaxy S20FE sont déjà en promotion avec 260€ de remise

Samsung n’a pas souhaité attendre le Black Friday, qui approche à grand pas, pour faire baisser les prix des Galaxy A52s et du Galaxy S20 FE. Ces deux très bons smartphones sont en promotion dès aujourd’hui. Pas besoin d’attendre vendredi pour faire de très belles affaires avec des remises allant jusqu’à 260€. C’est incroyable mais attention car les stocks sont très limités !

Samsung Galaxy A52s 5G : jusqu’à 80€ de remise immédiate avant le Black Friday

Pour acheter le Samsung Galaxy A52s au meilleur prix sans même attendre le Black Friday, c’est chez Boulanger qu’il faut aller. Sur son site internet, ce smartphone est affiché avec une remise immédiate de 80€. Aucune condition n’est imposée pour profiter de ce bon plan. Grâce à cette promotion, le prix du Galaxy A52s passe de 459€ à 379€. Rien ne dit que les stocks seront suffisants pour que ce modèle soit encore disponible vendredi. On remarque que sur le site du constructeur lui-même, le A52s est en rupture de stock.

La version proposée en promotion aujourd’hui, est équipée d’un écran de 6.5 pouces. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 778G compatible avec la 5G. Il est soutenu par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Il est proposé en noir. Il possède 4 capteurs de 64 Mpx, 12 Mpx, 5 Mpx et 5 Mpx ainsi que d’un capteur frontal de 32 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh.

Samsung Galaxy S20 FE 5G : jusqu’à 260€ de remise immédiate + une coque offerte

Le deuxième modèle qui est touché par une promotion est le Samsung Galaxy S20 FE. Sur le site du constructeur lui-même, il profite d’une remise incroyable et immédiate de 260€ ! En plus, Samsung vous offre également une coque pour protéger votre nouveau smartphone. Ainsi, pour 499€ au lieu de 759€, vous aurez un Galaxy S20 FE accompagné de sa coque de protection. Il est encore disponible en gris. Les autres coloris sont déjà en rupture de stock. Il n’y en aura certainement pas pour tout le monde !

La version proposée en promotion est équipée d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces. Elle embarque un SoC Snapdragon 865 épaulé par 6 Go de RAM et un espace de stockage interne de 128 Go. Son appareil photo est doté de 3 capteurs de 12 Mpx, 8 Mpx et 12 Mpx. Le A52s possède également un capteur frontal de 32 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh.