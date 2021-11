Bonne nouvelle ! Le forfait Free Mobile en vente privée avec 70Go à 8.99€ à vie est prolongé

Si vous n'aviez pas eu le temps de jeter un œil à la vente privée de Free Mobile, il vous reste encore quelques jours pour le faire ! En effet, l'opérateur a prolongé ce matin sa vente privée : 70Go d'internet à petit prix, garanti à vie ! Disponible jusqu'à mardi prochain, nous vous la présentons dans cet article.

Une prolongation qui va faire des heureux

L'opérateur avait lancé le 15 novembre dernier une série spéciale Free avec 70Go d'internet pour la somme de 8,99€ par mois. En plus de ce tarif plus qu'attractif, l'opérateur assurait aux nouveaux abonnés la pérennité de l'offre : un tarif garanti à vie ! Bonne nouvelle pour celles et ceux qui seraient passés à côté de cette offre promotionnelle, celle-ci est prolongée jusqu'au mardi 30 novembre, 06h00.

Pour en profiter, il est nécessaire d'être membre Veepee. Assurez-vous par ailleurs ne pas avoir bénéficié d'une quelconque promotion au cours des 13 derniers mois ni d'avoir résilié votre ligne durant les 30 jours précédant votre souscription.

La série spéciale Free est sans engagement, vous permettant ainsi de résilier à tout moment et sans aucuns frais votre abonnement.

La série spéciale Free : quelles garanties ?

La série spéciale Free vous permettra de naviguer sur la toile sans trop vous soucier de votre consommation avec les 70Go offerts par votre forfait, mais aussi grâce au Free WiFi illimité ! De plus, l'opérateur est prévoyant avec les voyageurs occasionnels en mettant à disposition 5Go afin que ces derniers puissent rester connectés même lorsqu'ils se déplacent à travers l'Europe et les départements d'outre-mer.

Depuis ces destinations comme depuis la France métropolitaine, vous aurez la possibilité de communiquer sans compter. Plus précisément depuis la Métropole, les conditions prévues par votre forfait se présentent comme suit :

appels illimités vers les numéros métropolitains et des DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers les numéros métropolitains et des DOM

MMS illimités vers les numéros métropolitains

Enfin, si vous êtes amateurs de sports, vous pourrez suivre à votre guise les meilleurs moments sportifs via le service Free Ligue 1, dont l'accès vous sera offert !

Quels sont les autres bons forfaits mobiles du Black Friday ?

Vous voulez trouver un autre forfait mobile pas cher, c'est le bon moment. A l'occasion du Black Friday, les opérateurs mobiles sont généreux avec de belles offres à ne pas rater. On vous propose ainsi une liste des meilleurs bons plans du moment à saisir :