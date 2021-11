Dopez votre Samsung Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra avec une application pour les pros en photo

Les smartphones Samsung Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra sont d’excellents photophones, mais avec la dernière version de la surcouche logicielle OneUI 4, il est possible d’accéder à une nouvelle application disponible dans le Galaxy Store. Baptisée Expert RAW, elle permet de multiplier les fonctions et d’enregistrer au format RAW DNG 16 bits pour un traitement postproduction sans perte.

Les personnes les plus exigeantes sont toujours à la recherche des appareils ultimes qui leur permettent de franchir toutes les barrières de la technologie. Ainsi, pour les photographes qui souhaitent obtenir le meilleur depuis leur smartphone peuvent trouver avec les Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra des alliés de choix en matière de fonction de photographie. En effet, ces appareils permettent déjà, par défaut, dirons-nous, de prendre des très belles photos. Mais désormais, ils peuvent aller plus loin notamment dans le contrôle et l’enregistrement des fichiers en mode non compressés.

Passez au mode Expert en photo

Ainsi, les Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra profitent de la possibilité d’installer une nouvelle application photo. Celle-ci est plutôt réservée aux experts et passionnés de photographie et qui en ont fait leur passion ou leur métier. Disponible au sein de la plateforme de téléchargement d’applications d’ici très peu de temps, Expert RAW peut être installé sur les mobiles disposant de l’interface One UI 4. Si vous ne le voyez pas au sein de la plateforme, vous pouvez toujours télécharger le fichier d’installation apk depuis ce lien donné par un utilisateur sur Twitter (valable seulement quelques jours). L’application semble tout à fait fonctionnelle bien qu’encore en phase bêta.

Des possibilités d’enregistrement étendues

L’application Expert RAW permet aux smartphones Samsung Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra de proposer un très haut niveau de contrôle des commandes comme on peut en trouver sur les modes Pro de la plupart des mobiles, mais ici dans une version un peu plus poussée, sans toutefois attendre celle proposée par Sony sur ses Xperia. L’un des principaux atouts de cette application est le fait qu’elle puisse enregistrer les photos au format DNG RAW linéaire sur 16 bits. Ainsi, le fichier non compressé peut être plus facilement exploité en postproduction lors du traitement depuis un ordinateur.

