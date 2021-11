Forfaits mobiles 100Go à 6,99€ : la promo Black Friday de Prixtel ou Syma Mobile, lequel choisir ?

À la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Découvrez dans cet article notre battle du jour avec deux offres promotionnelles à 6,99€ par mois avec 100Go d'internet mis à disposition par Prixtel et Syma Mobile !

Les prix cassés de Prixtel et de Syma Mobile

Les opérateurs Prixtel et Syma Mobile proposent chacun une offre promotionnelle sans engagement, vous permettant de résilier dès que vous le souhaitez et sans frais votre abonnement. Tous deux vous permettront de communiquer sans compter, que vous soyez en France métropolitaine ou à l'étranger (UE/DOM).

Prixtel met à disposition jusqu'au mardi 30 novembre inclus son forfait pas cher Le grand bénéficiant la première année de souscription d'une réduction mensuelle de 6€ sur l'ensemble de ses paliers data ! Ainsi, en versant 6,99€ par mois (au lieu de 12,99€), vous pourrez profiter de 100Go d'internet en France ! Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM, vous pourrez également vous connecter à hauteur de 15Go (inclus).

De son côté, Syma Mobile met à disposition son forfait Le six avec 100Go d'internet en France pour la somme de 6,90€ par mois, prix garanti à vie ! Lors de vos séjours en Europe - DOM inclus, en Islande, en Norvège ainsi qu'au Liechtenstein, vous pourrez utiliser jusqu'à 4Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale.

Quel forfait à 6,99€ choisir : Le grand ou Le six ?

Voici nos critères pouvant être déterminants selon vos besoins et vos envies :

La pérennité de l'offre : le prix est identique, à 1 centime près, la première année. Syma Mobile vous propose un tarif garanti à vie tandis que celui du forfait de Prixtel augmentera de 6€/mois au terme des 12 premiers mois d'abonnement.

La data en France : Prixtel offre plus de possibilités en termes de data grâce au système flexible : de 100Go à 140Go d'internet (de 6,99€/mois à 12,99€/mois pendant 1 an).

La data à l'étranger : le forfait Le grand est plus généreux que le forfait Le six (15Go contre 4Go).

L'ouverture des communications aux DOM : le forfait Le six vous permettra de communiquer en illimité depuis la Métropole à destination des DOM, contrairement au forfait de Prixtel.

Les petits plus : C'est selon vos goûts ! Le forfait Le grand est neutre en CO2 et flexible. Le forfait Le six ouvre les communications et votre connexion aux pays d'Islande, de Norvège et du Liechtenstein et inclut gratuitement l'option "appels internationaux".

