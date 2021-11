Black Friday : les meilleurs bons plans forfaits mobiles à ne surtout pas rater

Si vous avez envie de profiter du Black Friday, découvrez dans cet article notre sélection des meilleurs forfaits mobiles en promotion à l'occasion de l'évènement du moment ! Sans engagement, de 20Go à 300Go d'internet à maximum 13€, de quoi satisfaire tout un chacun !

Prixtel et son offre spéciale Black Friday : 200Go dès 9,99€

Prixtel met à disposition jusqu'à ce mardi 30 novembre inclus une offre spéciale qui n'est autre que le forfait Le géant - neutre en CO2 - proposant jusqu'à 260Go dès 9,99€ par mois. En effet, le forfait Le géant bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ sur l'ensemble de ses paliers data la première année d'abonnement. Ainsi, pour bénéficier de 200Go d'internet, vous devrez vous acquitter de 9,99€ par mois pendant 1 an avant de passer à 15,99€.

En termes de garanties, vous pourrez profiter de 15Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM ainsi que de l'illimité pour communiquer depuis ces destinations comme depuis la France métropolitaine. Notez que depuis cette dernière, vous aurez l'opportunité d'appeler à votre guise vers les fixes de l'UE et des DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord ! L'opérateur vous permet également de souscrire à l'option 5G pour la somme supplémentaire de 5€ chaque mois.

Syma Mobile et son forfait Le six : 100Go à 6,90€ à vie

Syma Mobile fait fort en garantissant la durabilité de son forfait 100Go bien au-delà de la première année... En effet, si vous souscrivez au forfait sans engagement Le six à 6,90€ par mois, vous aurez l'assurance de payer rien de plus que ce tarif, à vie !

4Go pourront être utilisés lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe - DOM inclus. Notez toutefois que cet usage sera décompté de vote enveloppe globale de 100Go. Bien entendu, vous pourrez appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble en France (vers les DOM), depuis les DOM et en Europe. L'opérateur ajoute aux pays de l'Union européenne les destinations suivantes : l'Islande, la Norvège ainsi que le Liechtenstein, depuis lesquelles vous pourrez vous connecter et communiquer. Enfin, vous apprécierez l'option "appels internationaux" offerte avec ce forfait !

RED by SFR et son forfait RED : 300Go à 14€

RED by SFR ne plaisante pas avec le Black Friday ! Vous avez bien lu, l'opérateur met à disposition de nouvelles offres spéciales, dont l'une qui va ravir les internautes ultra-connectés : le forfait 300Go à seulement 14€ par mois sans condition de durée, disponible jusqu'à ce lundi, 23h59 !

En plus de ces 300Go d'internet en France, l'opérateur vous fournit 15Go afin que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours effectués à l'étranger (UE/DOM). De plus, que vous soyez en France métropolitaine, dans les DOM ou au sein de l'Union européenne, vous aurez la possibilité de communiquer sans compter grâce à l'illimité. L'opérateur prévoit également cet avantage pour appeler depuis la Métropole vers les numéros des DOM, excepté Mayotte.

Bouygues Telecom et sa série spéciale B&You : 100Go à 9,99€

Chez Bouygues Telecom, on fête aussi le Black Friday avec la série spéciale B&You 100Go à 9,99€ par mois ! Ce tarif restera valable même après la première année de votre abonnement. Pour en profiter, il vous faudra vous décider avant ce lundi 29 novembre, minuit !

La série spéciale B&You vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France et de 15Go lorsque vous vous trouvez en Europe et dans les DOM. Sachez que l'usage de votre data à l'étranger sera séduit de votre enveloppe globale. Vous bénéficierez par ailleurs de l'illimité pour communiquer partout en Europe. Plus précisément depuis la France métropolitaine, l'opérateur vous permet d'appeler et d'envoyer vos SMS sans compter également vers les numéros des DOM.

Auchan Telecom et son offre Black Week : 20Go à 3,99€

Auchan Telecom se montre lui aussi généreux avec son forfait 20Go bénéficiant d'une réduction mensuelle de 6€ la première année d'abonnement ! Vous pourrez ainsi profiter de 20Go en France pour la somme de 3,99€ par mois pendant 1 an avant de retrouver le tarif mensuel initial de 9,99€. Pour ce faire, vous devrez souscrire avant lundi prochain, minuit !

Au-delà des économies réalisées, vous pourrez apprécier les 7Go (inclus) proposés pour votre connexion lors de vos séjours passés au sein de l'Union européenne et des DOM. En outre, l'opérateur vous permettra de communiquer autant que vous le souhaitez depuis la Métropole et ces dernières zones. Sachez néanmoins que les communications émises depuis la Métropole à destination des DOM feront l'objet d'une facturation supplémentaire.