Black Friday 2021 : 5 forfaits pas chers et valables à vie à saisir chez Syma Mobile

Les meilleurs bons plans forfaits mobiles de ce Black Friday 2021 pourrait bien se cacher chez SYMA Mobile ! Rivalisant intelligemment avec les principaux acteurs du marché, ce MVNO met la barre haut pour cette opération commerciale en proposant des offres inédites sans engagement et sans changement de tarif. A condition de s’y prendre tôt, de très bonnes affaires sont à réaliser. Gros plan sur ces promos !

Le Un à 1,90 €/mois : 1 Go +2 heures d’appels

C’est le micro forfait du lot. Il donne droit à 2 heures d’appels depuis la France vers tous les réseaux métropolitains et des DOM. L’offre est également active depuis les autres pays de l’UE et des DOM lors des courts voyages dans ces destinations. Les appels, SMS et MMS sont également couverts, aussi bien France, qu’en UE ou dans les DOM.

Bien entendu, vous pouvez également vous connecter à Internet avec ce forfait pas cher, grâce à une enveloppe de 1 Go valable en France, en Europe et dans les DOM.

Le Cinq à 4,90 €/mois : 40 Go + la téléphonie illimitée

On monte en grade avec ce forfait facturé à un peu moins de 5 €/mois qui permet de profiter chaque mois, de 40 Go en 4G/4G+. A cette enveloppe de data en haut débit, s’ajoute la couverture en illimité de vos appels (fixes et mobiles), SMS et MMS vers la France métropolitaine et les DOM.



Pour les séjours en Europe (Norvège, Liechtenstein et Islande inclus), une dotation mensuelle de 3 Go est prévue. De plus, pendant ces voyages, vous pouvez appeler sans compter et envoyer des SMS/MMS vers tous les numéros en Europe, dans les DOM et en France métropolitaine.

Le Six à 6,90 €/mois : 100 Go + la téléphonie illimitée

Voilà une offre qui a de quoi accrocher tous les utilisateurs très connectés. Avec ce forfait, SYMA Mobile vous permet de combler l’essentiel de vos besoins, avec :

100 Go en 4G/4G+, dont 4 Go sont utilisables lors de vos courts séjours en Europe Norvège, Liechtenstein et Islande inclus) et dans les DOM ;

L’illimité pour les appels vers les fixes de 100 destinations à travers le monde, ainsi que vers les mobiles des pays de l’UE, du Canada, des Etats-Unis, de Chine, de Hong-Kong et de Porto Rico.

Le Neuf à 9,90 €/mois : 200 Go + la téléphonie illimitée

Exceptionnellement pour le Black Friday, SYMA Mobile double le volume de data offert sur ce forfait qui passe ainsi de 100 Go à 200 Go/mois en 4G. De ce gros volume web, 6 Go sont utilisables lors des déplacements en Europe et dans les DOM.

Côté téléphonie, les mêmes services que le forfait précédent sont offerts.

Le Dix-Neuf à 19,90 €/mois : 300 Go en 5G + la téléphonie illimitée

Avec ce forfait, SYMA Mobile vous permet littéralement de passer à un autre niveau. Compatible 5G dans les zones couvertes par les opérateurs Orange et SFR, ce forfait sans engagement inclut en effet une enveloppe web hors-norme de 300 Go/mois. De quoi télécharger et streamer du contenu durant tout le mois sans avoir à garder un œil sur le compteur.

A l’étranger (Europe et DOM), vous disposez de 11 Go pour rester connecté.

Pour ce qui est de la téléphonie, vos besoins sont couverts, aussi bien en France métropolitaine qu’en Europe, comme pour les deux précédents forfaits.

Voilà ! Vous savez maintenant tout ce qu’il faut pour faire le bon choix et souscrire dès maintenant au forfait SYMA Mobile de votre choix. Comme indiqué plus haut, ces offres sont sans engagement et leur tarif ne change pas, même après un an.