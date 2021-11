iPhone 13 : les meilleures promotions avant Noël pour un smartphone Apple à prix cassé

Après le Black Friday et le Cyber Monday, il est toujours possible d’acheter un iPhone 13 à prix cassé. On a trouvé deux promotions qui devraient vous plaire. L’une chez Rakuten avec une remise directe, l’autre chez RED by SFR avec une remise différée qui vont vous permettre d’économiser jusqu’à 100€ sur votre smartphone Apple. C’est un peu Noël avant l’heure !

Bon Plan : 100€ de remise sur l’iPhone 13 d’Apple chez RED by SFR

Quelle bonne nouvelle ce matin de constater que l’iPhone 13 est toujours en promotion même après le Black Friday et le Cyber Monday. L’opérateur RED by SFR a aujourd’hui mis en ligne ses offres de Noël. De nombreux mobiles sont concernés par cette nouvelle promotion. Ainsi, profitez de 100€ de remboursés pour l’achat d’un iPhone 13 avec un forfait RED. Ainsi, vous pouvez acheter ce smartphone Apple à 799€ au lieu de 899€. Le remboursement de 100€ se fera après achat.

Il s’agit du prix de l’iPhone 13 avec un espace de stockage de 128 Go. Il est disponible en 4 coloris : bleu, noir, rose et blanc. Les versions avec un espace de stockage de 256 Go et 512 Go sont aussi en promotion. Elles profitent de la même baisse de prix. Depuis ce matin, RED by SFR propose de nouvelles promotions sur ses forfaits mobiles avec notamment une offre phare comprenant 60 Go pour 10€.

L’iPhone 13 est à 829€ au lieu de 909€ chez Rakuten après le Black Friday

Si vous avez envie de profiter d’une remise immédiate sans avoir besoin de souscrire à un forfait mobile, l’offre sur l’iPhone 13 de Rakuten devrait vous plaire. Le tout dernier smartphone d’Apple est affiché avec une réduction de -8% ce qui fait chuter son prix à 829.99€. Economisez immédiatement presque 79€ en l’achetant aujourd’hui sur le site de Rakuten. En plus, si vous êtes membre du Club R ou en le rejoignant gratuitement, recevez 83€ sur votre cagnotte. Cette dernière pourra être utilisée lors de votre prochain achat. Pourquoi ne pas en profiter pour acheter une coque, un étui ou encore un verre trempé pour protéger votre iPhone ?

L’iPhone 13 présenté ici possède un espace de stockage de 128 Go et est de couleur noire. Profitez d’une livraison gratuite et rapide. La fiche techniques de l’iPhone 13 devrait vous en dire plus sur ses caractéristiques et ses performances.