Samsung Galaxy S20 FE : une offre exceptionnelle fait baisser son prix de 160€

Découvrez l’offre exceptionnelle proposée par Samsung sur son Galaxy S20 FE. Jusqu’à Noël, il est 160€ moins cher sur le site du constructeur grâce à une remise immédiate. Tous les modèles et tous les coloris sont concernés mais dans la limite des stocks disponibles. Vite, découvrez cette offre !

Le Samsung Galaxy S20 FE est 160€ moins cher chez Samsung pour Noël

Avec cette période de Noël qui a débutée, on voit apparaître des promotions exceptionnelles sur les smartphones Samsung. Le constructeur propose une remise immédiate incroyable de 160€ sur le Samsung Galaxy S20 FE qui fait baisser son prix de façon magique ! Quel que soit le coloris choisi, son prix passe de 659€ à 499€ seulement ! Attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 26 décembre et dans la limite des stocks disponibles. Il n’y en aura certainement pas pour tout le monde.

Cette baisse de prix concerne les deux versions 4G et 5G du Galaxy S20 FE qu’elles soient grises, violetes, vertes rouges, blanches ou oranges. Vous pouvez également prétendre à une offre de reprise de votre ancien téléphone allant jusqu’à 170€ selon la marque, le modèle et l’état de votre smartphone. Vous pouvez, en quelques clics, estimer sa reprise directement sur le site de Samsung.

Découvrez vite tous les smartphones en promotion, mais aussi les tablettes et autres objets connectés, sur le site de Samsung pour les fêtes de fin d’année !

L’excellent Samsung Galaxy S20 FE est en promotion

Les Samsung Galaxy S20 FE 4G et 5G ont des fiches techniques assez similaires. En lisant notre test sur le Samsung Galaxy FE 5G, vous en saurez plus sur ses performances et ses capacités. Si vous n’avez pas de forfait mobile compatible avec le réseau 5G, la version 4G vous conviendra parfaitement.

Le Galaxy S20 FE 4G est équipé d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque un SoC Exynos 990 soutenu par 6 Go de RAM et un espace de stockage 128 Go. Son appareil photo est équipé de 3 capteurs photo de 12, 8 et 12 Mpx ainsi que d’un capteur frontal de 32 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge 15 W.