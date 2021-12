Xiaomi 11 Lite 5G NE : en promotion en pack avec une remise de 50€ et des écouteurs sans fil pour Noël

Pour Noël, l’enseigne Boulanger propose des packs cadeaux avec des smartphones très avantageux. Nous vous invitons à découvrir l’offre concernant le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Pour l’occasion, son prix est en baisse grâce à une remise de 50€. En plus, il est proposé avec des écouteurs sans fil Xiaomi. Découvrez-vite cette offre exceptionnelle !

Le prix du pack Xiaomi 11 Lite 5G NE chute de 50€ pour Noël

Boulanger propose pour Noël des packs avec des smartphones plus leurs accessoires à des prix très intéressants. Découvrez d’ailleurs notre guide des meilleurs smartphones à offrir pour Noël. Des cadeaux parfaits pour faire plaisir à vos proches ! Nous vous présentons aujourd’hui le pack comprenant un Xiaomi 11 Lite 5G NE ainsi que ses écouteurs sans fil proposé avec une remise immédiate de 50€. Son prix chute ainsi de 449€ à 399€.

Les écouteurs présents dans ce pack sont des Mi True Wireless Earphones 2 Basic d’une valeur de 39.99€. Ils vous accompagneront pour que vous puissiez écouter votre musique préférée partout et tout le temps.

Choisir Boulanger pour son achat possède quelques avantages. Vous pouvez par exemple bénéficier d’un paiement en plusieurs fois afin d’étaler votre paiement. Profitez d’une livraison rapide et encore garantie avant Noël. Le retrait de votre nouveau smartphone Xiaomi en magasin est aussi possible.

Pourquoi choisir un Xiaomi 11 Lite G NE 256Go 5G avec 50€ de remise chez Boulanger ?

Sorti récemment, à savoir en septembre 2021, le Xiaomi 11 Lite 5G NE ressemble beaucoup au Xiaomi Mi 11 Lite. Ils partagent des caractéristiques communes. Le 11 Lite 5G NE est équipé d’un écran Amoled de 6.55 pouces avec une résolution Full HD+ ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Ce smartphone Xiomi embarque un processeur Snapdragon 778G de chez Qualcomm compatible avec le réseau 5G. Ce dernier est épaulé par 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. Performance et puissance sont donc au rendez-vous.

Concernant la photo, son appareil est équipé de 3 capteurs dont un capteur principal grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. A l’avant, un capteur de 20 Mpx a été installé pour la réalisation des selfies. Côté alimentation, il est doté d’une batterie d’une capacité de 4250 mAh compatible avec la charge rapide 33 W.