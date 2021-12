Les meilleurs Smartphones à offrir pour Noël : Poco F3, iPhone 13, Galaxy S20FE 5G, Xiaomi 11T et Pixel 6

Pour les fêtes de fin d’année, vous avez décidé d’offrir un nouveau smartphone à vos proches, mais hésitez entre le Poco F3, l’iPhone 13, le Samsung Galaxy S20 FE 5G, le Xiaomi 11T ou le Google Pixel 6 ? Voici quelques éléments croisés et comparés pour vous aider à faire votre choix, selon les besoins de la personne à combler.

Si la couleur est un critère de choix, regardez du côté de Samsung ou d’Apple puisque leurs appareils sont proposés en plusieurs coloris agréables alors que le Poco F3, Xiaomi 11T et Google Pixel 6 font des propositions plus limitées dans ce domaine. Le plus léger de tous est l’iPhone 13 avec 174 grammes sur la balance suivi par le Samsung Galaxy S20 FE 5G puis le Poco F3, le Xiaomi 11T et le Pixel 6 de Google. Le plus fin est aussi le mobile d’Apple avec seulement 7,65 mm d’épaisseur contre 8,9 pouces pour le mobile de Google. Seuls ces deux smartphones sont protégés contre l’immersion sous l’eau, IP68 alors que le Xiaomi 11T ne peut résister qu’à des éclaboussures.

Tous avec des écrans AMOLED

Si vous cherchez un grand écran, celui du Poco F3 et du Xiaomi 11T mesure 6,67 pouces en diagonale, tous les deux rafraîchit à 120 Hz pour des défilements fluides et compatible HDR10+, mais la surface d’affichage du Xiaomi a le support du format Dolby Vision, en plus, comme l’iPhone 13 qui a un écran de 6,1 pouces, mais rafraîchit à 60 Hz. L’écran du Samsung mesure 6,5 pouces compatible HDR10 à 120 Hz alors que celui du Pixel 6 de Google fait 6,4 pouces HDR10 à 90 Hz, donc moins fluide. Tous ont des dalles AMOLED. Ils profitent également de la 5G avec du Wi-Fi 6 (et même 6E pour le Google Pixel 6). Tous sont compatibles NFC et aucun n’a de prise audio jack pour brancher directement un casque obligeant à passer par un adaptateur. Les lecteurs d’empreinte digitale sont installés sous l’écran sur les Samsung, Xiaomi et Google, mais sur le profil du Poco F3 alors que le mobile d’Apple en est dépourvu.

Lequel dégage le plus de puissance ?

Question performances, c’est l’iPhone 13 qui se montre le plus véloce suivi par le Google Pixel 6 avec son processeur Tensor et ses 8 Go de mémoire vive puis le Poco F3 embarquant un Soc Qualcomm Snapdragon 870 puis le Xiaomi 11T disposant d’une puce Mediatek Dimensity 1200 avec 8 Go de RAM et se terminant avec le Samsung Galaxy S20 FE 5G doté d’un chipset Snapdragon 865 plutôt puissant avec 6 Go de mémoire vive.

La batterie ayant la plus grande capacité est installée dans le Xiaomi 11T avec 5000 mAh supportant la charge à 67 watts. Ensuite, le Pixel 6 propose une batterie de 4600 mAh à 30 watts avec la charge sans fil et inversée. Le Poco F3 a une batterie de 4520 mAh pouvant supporter la charge à 33 watts tandis que le Samsung se charge au maximum à 18 watts pour sa batterie de 4500 mAh. L’iPhone 13 a une batterie de 3227 mAh.

Quelles configurations pour prendre des photos ?

Enfin, terminons avec les configurations photo qui sont assez différentes sur les modèles comparés du jour. En effet, l’iPhone 13 se contente de deux capteurs de 12 mégapixels au dos et d’un autre objectif de 12 mégapixels à l’avant. Le Google Pixel 6 propose deux capteurs à l’arrière : 50+12 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels à l’avant. Les Poco F3 et Xiaomi 11T disposent des mêmes capteurs grand-angles et macro, soit 8+5 mégapixels, mais le Xiaomi 11T propose un module principal de 108 mégapixels contre un 48 mégapixels sur le Poco F3. Enfin, le Samsung profite d’une configuration 12+12+8 mégapixels à l’arrière et de 32 mégapixels à l’avant.