Bon Plan : un smartphone Samsung Galaxy en promotion à moins de 170€

Même après Noël, il est encore possible de profiter de belles promotions sur les smartphones Samsung. Boulanger propose une offre très intéressante qui fait baisser le prix du Galaxy A12 et le rend accessible à moins de 170€. C’est le moment de finir l’année en beauté avec un nouveau smartphone vraiment pas cher !

Le Samsung Galaxy A12 est en promotion à moins de 170€ chez Boulanger

Envie de commencer l’année 2022 avec un nouveau smartphone Samsung pas cher mais tout de même performant ? La promotion que nous allons vous présenter aujourd’hui devrait vous combler ! Chez Boulanger en ce moment, l’excellent Samsung Galaxy A12 est en promotion. Une remise immédiate de 20€ faite chuter son prix à 169€ seulement. Après vous avoir présenté la semaine dernière le Xiaomi Redmi 10 disponible en promotion à 159€ seulement, vous pouvez aujourd’hui si vous préférez pour un prix similaire vous offrir un smartphone Samsung. Même avec un petit budget, il est possible d’obtenir un smartphone de qualité qui répondra à toutes vos attentes.

Le modèle de Galaxy A12 proposé ici est équipé d’un espace de stockage de 64 Go et possède 4 Go de RAM. Le prix promotionnel concerne les coloris noir et bleu. En plus en ce moment, en choisissant l’enseigne Boulanger pour votre achat, profitez pendant 4 mois d’un abonnement gratuit à Spotify Premium.

Les caractéristiques clés du Samsung Galaxy A12

Le Samsung Galaxy A12 pèse 205 g et a pour dimensions 164 x 75.8 x 8.9 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Cet appareil est double SIM. Le Galaxy A12 est un smartphone doté d'un écran LCD d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 1600 X 720 px de définition et d'une diagonale de 6,50 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Sa puce Mediatek Helio P35 est appuyée par une RAM de 4 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,35 GHz. Du côté réseau et connectivité, l'appareil propose la LTE 4G, le HSPA 3G+ et le GSM 2G ainsi que le wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz. Android 10 Q est installé sur le mobile. Il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide 15 W.

En ce qui concerne l'appareil photo, le Galaxy A12 embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède 48 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.0. Quant à lui, le deuxième objectif arrière se caractérise par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière est doté pour sa part de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 2 Mpx et par une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal intègre, lui, 8 Mpx de résolution. Par le biais de ce portable, enregistrez des vidéos en 1080p.