Bon Plan : un smartphone Xiaomi Redmi 10 en promotion à moins de 160€

Envie de changer de smartphone sans vous ruiner ? C’est tout à fait possible grâce à notre bon plan Xiaomi du jour ! Boulanger propose le très performant Xiaomi Redmi 10 à moins de 160€. Grâce au retrait en magasin, vous pouvez peut-être encore l’avoir entre les mains pour Noël. Découvrez comment profiter de ces 11% de remise immédiate.

Le prix du Xiaomi Redmi 10 chute de 11% pour Noël

Grâce à Boulanger, vous pourrez vous offrir un smartphone Xiaomi à petit prix, tout en bénéficiant d’un téléphone performant. Grâce à une remise immédiate de 11%, le rapport qualité prix du Xiaomi Redmi 10 est encore plus incroyable que d'habitude. Déjà très abordable, il est encore moins cher de 20€ chez Boulanger. Ainsi, son prix chute de 179€ à 159€ seulement pour Noël.

Les 3 coloris gris, bleu et blanc bénéficient de cette même promotion. Ils possèdent un espace de stockage de 64 Go. De plus, en choisissant Boulanger pour cet achat, profitez d’un abonnement Spotify Premium de 4 mois offert. Ecoutez votre musique partout et tout le temps sur votre nouveau téléphone Xiaomi pas cher. Un petit plus qui fait toujours plaisir !

Les caractéristiques clés du Xiaomi Redmi 10

Le Redmi 10 pèse 181 g et mesure 161,95 x 75,53 x 8,92 mm. Concernant les connecteurs, il est doté d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Le mobile inclut des emplacements pour une carte nano SIM. Le Redmi 10 est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,50 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et de 2400 X 1080 px de définition. Son processeur Helio G88 Mediatek est appuyé par une RAM de 4 Go. L'appareil utilise Android 11. Sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide.

Quant à l'appareil photo, cinq objectifs sont présents sur le Redmi 10, quatre à l'arrière plus un module frontal. L'objectif principal possède 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise pour sa part par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Au niveau du troisième objectif arrière, il intègre une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. L’objectif frontal prévu pour les selfies intègre quant à lui 8 Mpx de résolution. Le Redmi 10 vous permettra aussi de capturer vos clips vidéo en 1080p.