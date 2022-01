Soldes Apple : les iPhone 13, iPhone 12 et iPhone 11 sont à prix cassé

Pendant les soldes d’hiver 2022, il est possible d’acheter les iPhone d’Apple en promotion. Nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans pour acheter les iPhone 13, iPhone 12 et iPhone 11 le moins cher possible. Découvrez chez quel marchand et à quel prix vous aller pouvoir vous faire plaisir avec un smartphone Apple.

Soldes Apple : l’iPhone 13 est en promotion à prix incroyable La période de soldes 2022 est le moment idéal pour acheter l’iPhone 13 en promotion ! Même si vous le trouverez au prix fort sur le site d’Apple, c'est-à-dire à 809€, d’autres marchands ont profité de l’occasion pour le proposer à petit prix. Chez Rakuten actuellement, il bénéficie d’une remise de -6% et vous pouvez donc faire une économie immédiate de -55€. Son prix chute de 909€ à 854€ seulement. C’est bien chez ce marchant que vous trouverez le tout dernier iPhone 13 au meilleur prix aujourd’hui ! Le modèle proposé en promotion est de couleur rose et possède un espace de stockage de 128 Go. D’autres versions sont également en soldes. De plus, en choisissant Rakuten pour acheter votre smartphone Apple, bénéficiez d’une remise différée de 42.70€. Cette somme sera créditée sur votre cagnotte et pourra être utilisée lors de votre prochain achat. De quoi vous faire plaisir à nouveau avec des accessoires pour votre iPhone par exemple. L’iPhone 12 mini est en soldes chez Amazon Nous vous avons présenté hier les smartphones Samsung en soldes ainsi que les smartphones Xiaomi en promotion, mais si c’est un iPhone 12 Mini que vous cherchez, nous avons trouvé le bon plan qui vous fera faire une belle économie. Toujours vendu à 689€ sur le site d’Apple, il est tout de même possible de le trouver en promotion. C’est chez Amazon qu’il faut se tourner car avec une réduction de -5%, son prix passe de 689€ à 653€ seulement. Vous pouvez ainsi réaliser une économie de 36€. La bonne nouvelle, c’est que le marchand qui vend l’iPhone 12 Mini sur le site d’Amazon est Apple lui-même. Cette promotion a été découverte sur la boutique Apple d’Amazon. En plus de réaliser votre achat en toute sécurité sur le site d’Amazon, vous pouvez également profiter d’un paiement en 4 fois sans frais si vous le désirez. Réalisez ainsi 4 paiements de 184.04€ chacun afin de garder la maitrise de votre budget tout en vous faisant plaisir. L’iPhone 11 est lui aussi à prix canon pendant les soldes Si vous avez envie d’un iPhone mais que vous n’avez pas le budget pour l’iPhone 13 ou l’iPhone 12, sachez que l’iPhone 11 est toujours disponible et offre une très belle alternative. Il est doté de la qualité et de toute la technologie Apple. Il est accessible pour moins de 600€ grâce à une réduction de -29% pendant les soldes chez Rakuten. Vous pouvez l’acheter à 570.80€ au lieu de 809€. Il s’agit d’un iPhone neuf de couleur blanche avec 64 Go de mémoire. Un paiement en plusieurs fois est également possible. En effectuant cet achat sur le site de Rakuten, recevez en plus 28.54€ sur votre cagnotte. Vous pourrez utiliser cette somme lors de votre prochain achat. Elle est valable sur l’ensemble du site. Que quoi se faire plaisir avec une coque de protection pour votre iPhone 11 par exemple.