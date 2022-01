SOLDES : smartphones Xiaomi en promotion avec la série Redmi Note 10, Mi 11i, 11T et 11 Lite

Le premier jour des soldes d’hiver 2022, c’est le meilleur moment pour acheter un smartphone Xiaomi en promotion. De nombreux modèles sont concernés par des baisses de prix incroyables. C’est notamment le cas de la série Xiaomi Redmi Note 10 mais aussi du Mi 11i, du 11T en passant par le 11 Lite 5G NE. Voici où vous devriez aller pour les trouver au meilleur prix aujourd’hui !

La série Xiaomi Redmi Note 10 est en promotion pendant les soldes 2022

Abordable et offrant un rapport qualité prix exceptionnel pendant les soldes, les smartphones de la série Xiaomi Redmi Note 10 sont en promotion. Que vous ayez envie d’un Redmi Note 10, d’un Redmi Note 10s ou encore d’un Redmi Note 10 Pro, vous pouvez l’acheter en promotion et au meilleur prix.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est à 205€ seulement

Le modèle classique de la série, le Xiaomi Redmi Note 10 5G voit son prix chuter pour ce premier jour de soldes. Il est 74€ moins cher que d’habitude chez Cdiscount. Vous pouvez ainsi l’acheter pour 204.99€ seulement au lieu de 279.98€. Pour 200€ seulement, offrez-vous un smartphone Xiaomi performant sans vous ruiner. Il s’agit ici d’une version avec un espace de stockage de 64 Go et de couleur grise.

Le Xiaomi Redmi Note 10s est en promotion à 216€

Pour quelques euros supplémentaires, vous pouvez passer à la version Xiaomi Redmi Note 10s. Cette version améliorée est proposée aujourd’hui chez Amazon avec une réduction de -13%. Ainsi, son prix chute de 249€ à 216.01€ seulement. Un tout petit prix pour la version avec un espace de stockage de 128 Go et de couleur grise.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à 279€ au lieu de 375€

La version Pro de la série Xiaomi Redmi Note 10 est également en soldes ! Avec une remise immédiate de -96€, le prix du Redmi Note 10 Pro baisse de 375€ à 249€ seulement. Cette réduction de -26% est fortement appréciée en ce début d’année. Il s’agit du prix promotionnel d’une version avec un espace de stockage de 128 Go. Le coloris proposé est bleu.

Soldes smartphones Xiaomi : 11 Lite 5G NE, Mi 11i et 11T sont en promotion

Avec un budget un peu plus élevé, vous pouvez vous tourner vers les séries les Xiaomi Mi 11i, 11T ou 11 Lite 5G NE. Ces excellents smartphones Xiaomi, plus haut de gamme que la série Redmi Note 10, sont également soldés.

Le pack Xiaomi 11 Lite 5G NE + Earphone à 329€ au lieu de 449€

Avec une double remise, le prix du pack Xiaomi 11 Lite 5G NE + Earphone chute à 329€ seulement. Déjà affiché avec une remise immédiate de -70€, et en bénéficiant en plus d’un remboursement différé de 50€ offert par Xiaomi lui-même, son prix chute à 329€ seulement. Au total économisez 120€ en achetant votre Xiaomi 11 Lite 5G NE chez Boulanger pendant les soldes.

Le Xiaomi Mi 11i 5G bénéficie d’une remise immédiate de 180€

Une remise immédiate de -180€ sur un smartphone Xiaomi, c’est assez incroyable. C’est l’opérateur RED by SFR qu’il faut remercier pour cette belle promotion qui vous permet d’acheter le Xiaomi Mi 11i à 499€ au lieu de 679€. Pas besoin d’être client RED ou de souscrire à un forfait mobile pour profiter de ce bon plan !

Le Xiaomi 11T à 499€ au lieu de 569€

L’opérateur RED by SFR propose aussi une promotion très intéressante sur le Xiaomi 11T. Avec une remise immédiate de -70€, son prix passe de 499€ au lieu de 569€. Il devient accessible pour moins de 500€. Pour un smartphone de cette qualité, vous ferez une très belle affaire. Il possède 128 Go et est proposé en trois coloris (noir, blanc et bleu).