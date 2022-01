Fuite de quelques photos du prochain smartphone Samsung Galaxy A53 5G

Selon toutes vraisemblances, le prochain smartphone de milieu de gamme, Samsung Galaxy A53 5G doit succéder à l’actuel Galaxy A52 5G dans les mois à venir. Après la conception d’un rendu réaliste de l’appareil, ce sont quelques photos qui ont pu être récupérées et dont voici tous les détails.

Samsung s’apprête à renouveler son offre de milieu de gamme sur le marché des smartphones et la nouvelle série A53 devrait prochainement être officialisée. Rappelons que la précédente, les Galaxy A52 et Galaxy A52 5G ont été annoncés en mars de l’année dernière alors que la version Galaxy A52s 5G a été présentée en septembre 2021. Le successeur semble se préparer à débarquer puisque les informations le concernant se font de plus en plus insistantes et que plusieurs photos ont pu être publiées par le site 91mobiles.com.

Après des rendus réalistes conçus par Onleaks avec le site Digit.in, nous avons maintenant droit à de vraies photos de l’appareil confirmant une bonne partie de son design. Les images montrent le châssis du mobile, la partie arrière ainsi que le moule de la coque. On peut notamment voir la forme du bloc d’optiques installé dans le dos du téléphone avec les trous prévus pour les capteurs photo.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Le Samsung Galaxy A53 5G a été répertorié dans les listes de certification de la TENAA livrant la présence de plusieurs composants. On sait ainsi que l’appareil disposera d’un écran AMOLED de 6,46 pouces FHD+ avec une perforation au centre, en haut pour le capteur à selfie et qu’un lecteur d’empreinte digitale est installé dessous. Le mobile sera animé par un chipset Samsung Exynos 1200 avec 6 Go de mémoire vive, au moins. Il sera décliné avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne. Pour les photos, on pourra compter sur une configuration de 64+32+5 mégapixels à l’arrière et deux capteurs à l’avant : 12+5 mégapixels. Il sera alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec un chargeur 15 watts livré avec. Il pèse 190 grammes pour des dimensions de 159,5x74,7x8,1 mm. La présentation officielle qui ne devrait plus tarder permettra de confirmer (ou d’infirmer) ces informations.