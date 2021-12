Les principales caractéristiques du prochain Samsung Galaxy A53 5G dévoilées avant la présentation officielle

Samsung devrait profiter du début d’année prochaine pour annoncer ses nouveaux modèles dont le Galaxy A53 5G doit faire partie, succédant à l’actuel Galaxy A52 ainsi que ses déclinaisons. Les principales caractéristiques techniques du Galaxy A53 5G viennent d’être mis au jour grâce à l’application Geekbench.

Comme beaucoup avant lui et d’autres après, le prochain smartphone Samsung Galaxy A53 5G passe par des phases de test et notamment sur différentes applications dont certaines mettent leurs résultats en ligne, consultables par tous. Geekbench nous livre ainsi les premiers détails techniques du futur Galaxy A53 5G. Il est référencé sous le modèle SM-A536U. Le Galaxy A52 5G porte la référence SM-526U.

Les principales caractéristiques du Galaxy A53 5G

D’après la fiche publiée sur le site Geekbench, il apparait que le SM-A536U donc le Galaxy A53 5G est animé par Android 12 ce qui est loin d’être une surprise. Il embarque 6 Go de mémoire vive. Toutefois, il faut s’attendre, comme sur la plupart des modèles des constructeurs, à d’autres déclinaisons avec peut-être un modèle qui pourrait disposer de 8 Go de RAM. La capacité de stockage interne n’est pas mentionnée sur la fiche. Par contre, on peut y voir le processeur utilisé par l’appareil. Il s’agit d’une puce Samsung Exynos 1200 qui est composée de 8 cœurs, dont deux ayant une fréquence de 2,40 GHz, les autres plafonnant à 2 GHz. C’est tout ce que l’on apprend de la fiche publiée sur geekbench.com.

Quelles autres caractéristiques et le design ?

Pour le reste de la fiche technique, il faut écouter les rumeurs qui parlent de la présence d’un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz et d’un capteur photo principal de 64 mégapixels. La prise audio pour le casque aurait disparu, comme, à priori, les derniers modèles de la marque dont le futur Galaxy S21 FE 5G attendu en début d’année prochaine. Le site Digit.in avec le concours d’OnLeaks a publié des visuels réalistes de ce qui pourrait bien être le Galaxy A53 5G reprenant les grandes lignes du design des précédents modèles. Rappelons enfin que les Galaxy A52 et Galaxy A52 5G ont été annoncés courant mars 2021 et leurs remplaçants devraient logiquement suivre la même voie.

Samsung Galaxy A52s acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

372,75 € Amazon Marketplace

Rakuten 385,00 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 404,49 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix