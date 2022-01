La certification FCC du prochain Samsung Galaxy A33 5G livre quelques détails sur sa fiche technique

Le géant sud-coréen doit prochainement renouveler son offre de milieu de gamme avec la série des Galaxy A. L’un d’entre eux, le Galaxy A33 5G vient de passer la certification FCC livrant ainsi des détails techniques sur sa batterie, par exemple. En voici tous les détails.

Même si beaucoup attendent avec une certaine fébrilité les annonces concernant la série la plus haut de gamme du fabricant Samsung, les Galaxy S22 dont la présentation est attendue pour le 8 ou le 9 février prochain, le segment du milieu de gamme est également très important pour la firme sud-coréenne. Les Galaxy A devraient donc être renouvelés en ce début d’année et notamment le Galaxy A33 5G qui vient succéder au Galaxy A32 actuellement disponible. Sa commercialisation est attendue dans le courant du premier trimestre 2022. Il vient de passer la certification FCC comme tous les appareils électroniques appelés à arriver sur le marché.

Quelle capacité de batterie et de charge pour le Galaxy A33 5G ?

Le passage à la certification permet de nous livrer quelques détails techniques concernant sa fiche. En effet, on apprend que le Samsung Galaxy A33 5G qui porte la référence SM-A336B sera équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, soit autant que l’actuel Galaxy A32 5G. Toutefois, avec le nouveau modèle, Samsung a prévu une puissance de charge plus importante puisqu’elle était de 18 watts pour le Galaxy A32 5G et qu’elle passe à 25 watts pour le Galaxy A33 5G autorisant ainsi une vitesse de recharge plus rapide, mais pas non plus au niveau de la concurrence qui propose bien souvent au moins 33 watts voire plus sur certains modèles, même milieu de gamme. L’appareil sera livré avec un bloc d’alimentation de 25 watts.

En termes de connectivité, le Samsung Galaxy A33 5G est donc compatible avec les réseaux de télécommunication 5G. Il profite également d’un module Bluetooth 5.1, du NFC et offre du Wi-Fi 5 en 802.11 ac. Il n’est pas prévu d’emplacement pour les cartes mémoires ni de prise pour brancher un casque afin d’écouter de la musique. Le mobile a déjà profité de la création de rendus particulièrement réalistes montrant un écran (à priori de 6,4 pouces contre 6,5 pouces pour le Galaxy A32 5G) qui aurait une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant. Il y aurait trois capteurs photo installés au dos.