Des rendus réalistes du prochain Samsung Galaxy A33 5G dévoilés bien avant sa présentation officielle attendue pour début 2022

Le géant sud-coréen a présenté son smartphone d’entrée/milieu de gamme, le Galaxy A32 5G en tout début d’année 2021 et devrait en faire de même pour son successeur dont plusieurs rumeurs pensent savoir qu’il sera officiellement dévoilé dans les premières semaines de l’année prochaine. En attendant, le site 91mobiles publie des rendus réalistes de ce qui pourrait bien être le futur Galaxy A33 5G. En voici tous les détails.

Annoncé officiellement en janvier 2021, le smartphone d’entrée/milieu de gamme Galaxy A32 5G est l’une des propositions les plus abordables du fabricant sud-coréen. Il sera très prochainement rejoint par son successeur, le Galaxy A33 5G. Le site 91mobiles, en collaboration avec Onleaks, a pu mettre en ligne des visuels de rendus 3D particulièrement réalistes dont les formes se basent sur des informations jugées crédibles sur le Galaxy A33 5G.

Des rendus extrêmement réalistes de ce qui pourrait être le Galaxy A33 5G

Les images proposent deux finitions pour la couleur, mais Samsung aime les coloris et devrait donc proposer des variantes supplémentaires lorsque le mobile sera officiellement présenté. On peut voir un bloc optique à l’arrière qui est assez similaire à ceux des modèles actuels de la série A avec une coque en plastique qui revient sur les objectifs qui dépassent toutefois très légèrement du reste du dos. Le reste du design est assez classique et, une nouvelle fois, semble reprendre les grandes lignes de son prédécesseur. Le tiroir à cartes SIM serait proposé au niveau du profil inférieur.

Quelles caractéristiques attendues ?

Pour les caractéristiques techniques, le site 91mobiles pense savoir qu’il embarquera un écran de 6,4 pouces AMOLED avec une définition de 1080x2400 pixels. Il est compatible 5G et serait disponible dans cette seule version alors que le Galaxy A32 est décliné en 4G et en 5G. Le mobile disposerait d’une prise USB-C pour recharger sa batterie, mais pas de port audio jack. Il mesurerait 159,7x74x8,1 mm. Nous n’avons pas encore d’informations concernant sa configuration photo, mais elle pourrait être assez proche de celle intégrée sur le Galaxy A32 5G, soit 48+8+5+2 mégapixels au dos et 13 mégapixels à l’avant. Le Samsung Galaxy A32 5G est attendu pour une présentation officielle début janvier 2022.