Les trois meilleurs bons plans Samsung Galaxy : Galaxy A52s, Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S21

Parmi toute la gamme de smartphones Samsung, il en est des plus remarquables que d’autres et qui profitent actuellement de prix très attractifs. Mais entre le Galaxy A52s 5G, le Galaxy S20 FE 5G et le Galaxy S21, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments comparés croisés qui devraient vous aider à faire votre choix.

Chez Samsung, on aime la couleur et chacun peut trouver celle qui lui correspond le mieux. Le Galaxy S52s 5G est proposé en noir, blanc, lavande ou vert menthe alors que le Galaxy S20 FE 5G est décliné en bleu foncé, vert menthe, rouge, lavande, blanc ou orange et le Galaxy S21 est proposé en gris, violet, blanc ou rose. Le plus compact des trois est le Galaxy S21 avec 169 grammes et 7,9 mm d’épaisseur contre 189 grammes pour le Galaxy A52s 5G et 190 grammes pour le Galaxy S20 FE 5G, tous les deux proposant une épaisseur de 8,4 mm. Tous sont étanches et donc immersibles sous l’eau et peuvent également résister à la poussière.

Lequel offre le plus de performances ?

Si vous cherchez le mobile le plus puissant des trois, c’est du côté du Galaxy S21 qu’il faut regarder puisqu’il embarque une puce Samsung Exynos 2100 offrant de meilleures performances que le Snapdragon 865 installé dans le Galaxy S20 FE 5G et que le Snapdragon 778G (de milieu de gamme) intégré au sein du Galaxy A52s 5G. Ils proposent tous au moins 128 Go d’espace de stockage, mais sans possibilité d’aller plus loin refusant l’insertion d’une carte mémoire. Tous sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi, mais à différents niveaux. En effet, le Galaxy S21 propose du Wi-Fi 6E, ayant la meilleure portée et le débit le plus important alors que le Galaxy S20 FE 5G propose du Wi-Fi 6 et le Galaxy A52s 5G est compatible Wi-Fi 5.

Quel est l’écran le plus remarquable ?

L’écran le plus intéressant est installé sur le Galaxy S21 puisqu’il dispose d’une dalle AMOLED sur 6,2 pouces HDR10+ ayant une définition de 1440x3200 pixels et supportant la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas du Galaxy S20 FE 5G et du Galaxy A52s 5G, mais sur 6,5 pouces et une définition moindre, donc une lisibilité légèrement inférieure, de 1080x2400 pixels et supportant le format HDR10. Concernant l’autonomie, les Samsung Galaxy S20 FE 5G et Galaxy A52s 5G devraient offrir à peu près la même durée d’utilisation s’appuyant sur une batterie ayant une capacité de 4500 mAh. Le Galaxy A52s 5G peut se charger plus rapidement supportant la charge à 25 watts contre 18 watts pour le Galaxy S20 FE 5G. Le Galaxy S21 supporte la charge à 25 watts pour sa batterie de 4000 mAh.

Pour la partie photo, le Galaxy S21 dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels, comme le Galaxy A52s 5G, mais le premier propose également deux autres capteurs de 12 mégapixels alors que le deuxième est équipé d’un objectif de 8 mégapixels pour les photos en grand-angle et de deux autres objectifs de 5 mégapixels. Le Galaxy S20 FE 5G bénéficie de deux capteurs de 12 mégapixels et d’un dernier de 8 mégapixels. Pour les selfies, les Galaxy S20 FE 5G et Galaxy A52s 5G proposent un capteur de 32 mégapixels alors qu’il n’embarque que 10 mégapixels sur le Galaxy S21. Ils sont tous les trois compatibles NFC, mais seul le Galaxy A52s 5G propose un connecteur pour brancher un casque.