Xiaomi lâche enfin les prix et les dates de disponibilité pour les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro en France 

Le smartphone haut de gamme Xiaomi 12 a été officialisé fin décembre en Chine et c’est seulement maintenant que nous y avons droit en France. Il a été présenté lors d’un événement organisé par la marque au premier étage de la tour Eiffel livrant ainsi les derniers détails de sa commercialisation, à savoir les prix des différentes déclinaisons et leurs dates de disponibilité respectives. En voici tous les détails.

Après plusieurs mois d’attente, les nouveaux smartphones Xiaomi 12 Series sont enfin une réalité pour le marché français. Xiaomi a ainsi annoncé la commercialisation du Xiaomi 12 et du Xiaomi 12 Pro à partir d'aujourd'hui. Le smartphone Xiaomi 12 en version 8+256 Go est proposé à un prix de 899 €. Le Xiaomi 12 Pro est annoncé à un prix de 1099 € pour 12+256 Go.

Rappelons qu’aucun d’entre eux ne peut supporter de carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne. Une offre de précommande est valable du 17 mars jusqu'au 29 mars avec une montre Xiaomi Watch S1 offerte d'une valeur de 269€.

Quelles configurations techniques pour le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro ?

Rappelons que le Xiaomi 12 propose un format assez compact avec des mesures de 152,7x69,9 mm et 8,6 mm de profil contre 163,6x74,6 mm et 8,16 mm d’épaisseur pour la version Pro. Le Xiaomi 12 fait 180 grammes sur la balance contre 205 grammes pour le Xiaomi 12 Pro. Leurs capteurs photo sont logés dans le coin supérieur, à gauche, sur une plaque qui reprend le même ton que le reste de la coque. Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro sont déclinés en violet, gris ou bleu.

Le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro sont animés par la puce Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive. Le Xiaomi 12 dispose d’une batterie de 4500 mAh contre 4600 mAh sur le Pro avec le support d’une charge à 66 watts pour le premier et 120 watts pour le deuxième, les deux pouvant se charger sans fil à 50 watts et proposer également la charge inversée. Le chargeur est livré avec le mobile.

Les deux smartphones utilisent des écrans AMOLED de 6,28 pouces pour le Xiaomi 12 et 6,73 pouces pour la version Pro. Leur fréquence de rafraîchissement est adaptative entre 1 et 120 Hz et on peut compter sur une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Ils sont 5G, Wi-Fi 6E et NFC. Leur lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran et ils sont équipés d’un émetteur infrarouge pour piloter n’importe quelle télévision ou lecteur DVD.

Pour la partie photo, le Xiaomi 12 est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec 6 lentilles (Sony IMX766) associé à un capteur de 13 mégapixels pour le grand-angle et un objectif à macro de 5 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il utilise un capteur de 32 mégapixels. Pour la version Pro, on peut compter sur 3 capteurs de 50 mégapixels à l’arrière (Sony IMX707) et le même capteur à l’avant que le Xiaomi 12. Les deux mobiles sont équipés de plusieurs haut-parleurs signés Harman Kardon : 2 pour le Xiaomi 12 et 4 (deux tweeters et deux woofers) pour le Xiaomi 12 Pro avec une compatibilité Dolby Atmos.