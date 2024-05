French Days : c'est le moment de vous offrir les derniers Samsung Galaxy à prix canon (Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24, Galaxy A55, Galaxy A35 et Galaxy A15

Les designs des Samsung Galaxy varient légèrement tout en suivant une ligne esthétique moderne et minimaliste. Le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy S24 embarquent des capteurs photo de manière épurée, avec des cadres en titane et en aluminium respectivement, proposant des coloris sophistiqués comme le noir, gris, violet, et ambre pour le Galaxy S24 Ultra et une gamme incluant noir, argent, indigo et crème pour le Galaxy S24. Leur finesse et légèreté sont également notables avec le Galaxy S24 Ultra affichant une épaisseur de 8,6 mm et un poids de 232 grammes, tandis que le Galaxy S24 est encore plus fin et léger à 7,6 mm et 167 grammes.

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G, quant à eux, optent pour un dos en verre et un cadre métallique, disponibles dans des teintes vibrantes telles que bleu, lilas, et lime (jaune citron). Leur design est également épuré avec des capteurs photo disposés de manière minimaliste. Ils sont un peu plus épais avec un profil de 8,2 mm mais restent dans une gamme de poids comparable à 213 grammes pour le Galaxy A55 et 209 grammes pour le Galaxy A35. Le Galaxy A15 5G suit cette tendance avec un design simpliste et un poids de 200 grammes.

Quel est le meilleur écran et lequel est le plus puissant ?

L'expérience visuelle est essentielle dans le choix d'un smartphone et Samsung offre une gamme impressionnante d'options d'écran à travers ces modèles. Ainsi, le Galaxy S24 Ultra se distingue avec un écran AMOLED de 6,8 pouces offrant une définition exceptionnelle de 1440x3120 pixels et un pic de luminosité maximal de 2600 cd/m², traité antireflet. Ce modèle supporte une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité visuelle lors du défilement et dans les animations. Le verre Corning Gorilla Glass Victus Armor ajoute une robustesse accrue contre les chocs et les rayures.

Le Galaxy S24 suit de près avec un écran AMOLED de 6,2 pouces, conservant la même luminosité élevée de 2600 cd/m² et une définition de 1080x2340 pixels. Comme le modèle Ultra, il présente une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, idéale pour une expérience utilisateur lisse. Son écran est protégé par Corning Gorilla Glass Victus 2, offrant une bonne résistance aux dommages quotidiens.

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G proposent tous deux des écrans AMOLED de 6,6 pouces, avec des pics de luminosité de 1000 cd/m² et une définition de 1080x2400 pixels, ainsi que la protection Corning Gorilla Glass Victus+. Ces modèles, offrant également une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, sont excellents pour ceux qui cherchent un bon équilibre entre performance et coût.

Enfin, le Galaxy A15 5G est doté d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une luminosité de 800 cd/m² et une résolution de 1080x2340 pixels, mais une fréquence de rafraîchissement plus modeste de 90 Hz. Ce modèle est idéal pour ceux qui privilégient le budget mais souhaitent néanmoins une expérience visuelle de qualité.

Le Galaxy S24 Ultra est le plus performant de cette série, avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, suivi de près par le Galaxy S24 qui intègre un chipset Exynos 2400. Ces modèles, avec des mémoires vives de 12 Go et 8 Go respectivement, sont aptes à exécuter les tâches les plus exigeantes. Le Galaxy A55 5G et le A35 5G, tous deux équipés de processeurs Exynos 1480 et Exynos 1380 avec 8 Go de RAM, offrent également des performances solides pour un coût moindre. Le Galaxy A15 5G, avec son MediaTek Dimensity 6100+, cible une gamme plus accessible tout en fournissant une expérience utilisateur fluide pour des tâches quotidiennes.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les capacités photographiques sont un autre critère crucial dans la sélection d'un smartphone. Le Galaxy S24 Ultra est équipé pour capturer des images de qualité supérieure avec son capteur principal de 200 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 50 et 10 mégapixels offrant des zooms optiques de 5x et 3x.

Le Galaxy S24, bien que légèrement moins équipé, dispose néanmoins d'une configuration robuste avec un capteur principal de 50 mégapixels, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique de 3x, ce qui en fait un excellent appareil pour des photos variées et de haute qualité.

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G partagent des configurations similaires, avec des capteurs principaux de 50 mégapixels, des capteurs ultra grand-angle de 12 et 8 mégapixels respectivement et des capteurs macro qui enrichissent les possibilités de prise de vue rapprochée.

Enfin, le Galaxy A15 5G, bien que plus accessible, propose un capteur principal de 50 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 5 mégapixels, ainsi qu'un capteur macro de 2 mégapixels, offrant une polyvalence occasionnelle.

En matière de connectivité, tous les modèles supportent la 5G, avec une mention spéciale pour le Wi-Fi 7 sur le Galaxy S24 Ultra qui assure une connectivité à la pointe de la technologie. La présence de la technologie NFC et Bluetooth 5.3 sur tous ces modèles permet d’assurer une compatibilité étendue avec une multitude d'appareils et de services.

Les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S24 sont équipés de batteries robustes de 5000 mAh et 4000 mAh respectivement, avec des capacités de charge de 45 watts pour le Galaxy S24 Ultra et 25 watts pour le Galaxy S24. Les deux modèles supportent la charge sans fil et la charge inversée, offrant une flexibilité maximale en matière de gestion de l'énergie.

Le Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G et Galaxy A15 5G, bien que plus abordables, n'en demeurent pas moins compétitifs avec chacun une batterie de 5000 mAh et une charge de 25 watts. Enfin, notez que tous les modèles, sauf le Galaxy A15 5G, sont certifiés IP68 ou IP67 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière.