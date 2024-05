French Days : Samsung Galaxy A55, Apple iPhone 15 ou Xiaomi Redmi Note 13 Pro, voici les meilleurs bons plans Smartphones

Le design des smartphones est souvent un facteur clé dans la décision d'achat. Le Samsung Galaxy A55 5G arbore un dos en verre avec un arrangement minimaliste des capteurs photo, qui semblent être simplement posés sur la coque, offrant un look épuré. Les boutons de mise en veille et de gestion du volume présentent un léger effet bombé. Ce modèle est disponible en bleu, bleu foncé, lilas, et lime. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro propose une esthétique différente avec une finition assez épurée notamment au niveau de ses capteurs photo, sans artifice et qui inclut des coloris tels que noir, violet, et vert. Le design est moins minimaliste comparé au Samsung. Quant à l'iPhone 15, il continue de suivre la tradition d'Apple avec un design épuré et un agencement des capteurs photo dans un carré en haut à gauche de l'appareil. Il est disponible en plusieurs coloris tels que rose, jaune, vert, bleu, et noir, avec un cadre en aluminium. En termes de forme, les smartphones présentent des profils variés : le Samsung et le Xiaomi avec des bords légèrement arrondis, tandis que l'iPhone 15 offre un profil plus plat.

Le Samsung Galaxy A55 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro sont exactement de la même hauteur (161,1 mm), mais le Xiaomi est légèrement moins large (75 mm contre 77,4 mm pour le Samsung) et plus mince (8 mm contre 8,2 mm). Le poids du Samsung est de 213 grammes, ce qui en fait le plus lourd des trois. En revanche, le Xiaomi est nettement plus léger à 187 grammes. L'iPhone 15, quant à lui, est nettement plus compact et léger, avec des dimensions de 147,6x71,6x7,8 mm et un poids de 171 grammes, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit et plus maniable.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le cœur d'un smartphone, son processeur, joue un rôle crucial dans la performance globale de l'appareil et son expérience en général. Le Samsung Galaxy A55 5G est ainsi équipé du processeur Samsung Exynos 1480, avec 8 Go de RAM et une option de mémoire interne de 128 Go ou 256 Go, extensible via une carte mémoire de type micro SD. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro utilise le MediaTek Helio G99 Ultra, disponible en 8 Go ou 12 Go de RAM et offre une capacité de stockage plus généreuse de 256 Go ou 512 Go, sans extension micro SD. L'iPhone 15 fonctionne avec le puissant chipset Apple A16 accompagné de 6 Go de RAM. Bien qu'il offre plusieurs options de stockage de 128 Go à 1 To, il ne permet pas l'extension de mémoire.

En termes de puissance brute, l'iPhone avec son A16 se positionne souvent en tête des benchmarks, suivi du MediaTek Helio G99 Ultra pour ses performances robustes adaptées au gaming et enfin l'Exynos 1480 qui assure une performance solide quoique légèrement inférieure aux deux autres.

Concernant l'affichage, les trois modèles utilisent la technologie AMOLED, reconnue pour ses noirs profonds et ses couleurs vives. L'iPhone 15 présente une petite taille d'écran de 6,1 pouces mais compense avec un pic de luminosité impressionnant de 2000 cd/m² et supporte à la fois le HDR10+ et Dolby Vision, ce qui le rend idéal pour les contenus vidéo haute définition. Sa fréquence de rafraîchissement est limitée à 60 Hz, ce qui peut être un désavantage pour les jeux rapides ou le scrolling fluide.

Le Samsung Galaxy A55 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro offrent tous deux une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience visuelle plus fluide. Le Xiaomi se distingue par un pic de luminosité de 1800 cd/m² contre 1000 cd/m² pour le Samsung, rendant l'écran du Xiaomi plus lumineux en conditions de forte luminosité extérieure.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro brille avec son capteur principal de 200 mégapixels, suivi par un module ultra grand-angle et autre dédié aux prises de vue en mode macro, offrant une polyvalence impressionnante pour les amateurs de photographie. Le Samsung Galaxy A55 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, et des capteurs supplémentaires pour les vues ultra larges et macro, assurant une bonne qualité d'image globale. Toutefois, l'iPhone 15, avec son capteur de 48 mégapixels et son téléobjectif, excelle particulièrement en portrait et en conditions de faible luminosité grâce à la stabilisation optique et la gestion logicielle avancée d'Apple. Le capteur à selfie de l'iPhone est également supérieur en terme de définition par rapport à celui du Xiaomi.

En termes de connectivité, tous les modèles supportent la 5G et le Bluetooth. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se distingue par la présence d'un émetteur infrarouge permettant de l’utiliser comme une télécommande universelle. Il a également une prise jack pour brancher un casque. Les trois modèles offrent des options stéréo pour les haut-parleurs, mais seul l'iPhone 15 ne dispose pas d'une prise audio jack. Les certifications d'étanchéité varient également : l'iPhone 15 est le plus résistant avec IP68, suivi du Samsung Galaxy A55 5G avec IP67 et du Xiaomi Redmi Note 13 Pro avec IP54, ce dernier pouvant seulement résister à des projections d’eau quand les deux autres peuvent plonger dedans et se rouler dans la poussière sans crainte.

Enfin, pour l’autonomie, notez que le Samsung Galaxy A55 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro offrent tous deux une capacité de 5000 mAh, promettant ainsi une excellente durée d’utilisation. Toutefois, le Xiaomi se distingue par sa puissance de charge supérieure de 67 watts, contre 25 watts pour le Samsung, ce qui signifie des recharges plus rapides. Ni l'un ni l'autre ne supportent la charge sans fil. L'iPhone 15 se démarque par sa fonctionnalité de charge sans fil et sa charge inversée, bien que sa batterie soit plus petite à 3349 mAh. Cela pourrait affecter son autonomie globale, mais Apple optimise généralement bien la gestion de l'énergie au niveau logiciel et son écran à 60 Hz lui octroie aussi une consommation moindre.