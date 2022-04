OnePlus 10R et OnePlus Ace, ce sont les mêmes modèles de smartphones mais pas pour les mêmes marchés

La marque OnePlus propose plusieurs smartphones dans son catalogue et s’apprête à présenter officiellement plusieurs nouveautés de milieu de gamme. Il s’agit du smartphone OnePlus Ace qui porte également le nom de OnePlus 10R. Le premier est destiné à une commercialisation mondiale tandis que le deuxième est réservé au marché chinois.

Depuis quelques semaines maintenant, OnePlus fait monter le buzz autour de ses prochains smartphones : le OnePlus Ace et le OnePlus 10R. Or, il faut savoir qu’il s’agit du même modèle mais destiné à des marchés différents. La version Ace sera proposée uniquement sur le territoire chinois tandis que le OnePlus 10R sera commercialisé au niveau mondial. C’est donc cette version que nous devrions voir arriver dans les prochaines semaines en France. Outre le fait d’avoir des noms différents, comme pour mieux marquer la différence, ils ne seront pas lancés en même temps. En effet, le OnePlus Ace sera officialisé le 21 avril alors que le OnePlus 10R sera lancé une semaine plus tard, le 28 avril.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Bien qu’il s’agisse des mêmes téléphones, il se pourrait malgré tout qu’ils soient animés par une puce légèrement différente puisque le OnePlus Ace est attendu avec un processeur MediaTek Dimensity 8100 tandis que la version OnePlus 10R aurait un MediaTek Dimensity 8100-Max, une déclinaison boostée pour offrir de meilleures performances. Il y aurait 12 Go de mémoire vive avec un espace de stockage de 256 Go au format UFS 3.1. Pour le reste, on attend un écran AMOLED E4 de 6,7 pouces avec une définition 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et le support du format HDR10+ afin de profiter des séries et des films sur certaines plateformes de streaming.

Pour la partie photo, les deux smartphones seraient dotés de trois capteurs. Le module principal serait un capteur de 50 mégapixels et, pour les selfies, il y aurait un objectif de 16 mégapixels installé à l’avant. Les deux mobiles profiteront d’une batterie de 4500 mAh capable de supporter la charge à 150 watts prometteuse d’une recharge complète en moins de 17 minutes. Il ne reste plus longtemps à patienter pour avoir la confirmation ou l’infirmation de ces données.