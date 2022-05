French Days : Samsung Galaxy S21 FE, Google Pixel 6 et Xiaomi 12 à prix sacrifiés !

Vous avez repéré les prix incroyables des smartphones Samsung Galaxy S21 FE 5G, Google Pixel 6 et Xiaomi 12 pour les French Days ? Mais entre ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à faire votre choix.

Les trois smartphones comparés du jour n’ont pas exactement le même design. En effet, le Google Pixel 6 se distingue par un bloc d’optiques à l’arrière qui occupe l’intégralité de la largeur de l’appareil. Le Samsung Galaxy S21 FE 5G se présente de manière assez classique avec des capteurs photo au dos qui sont très bien intégrés, reprenant le coloris du reste de l’appareil. Le Xiaomi 12 est une version compacte du Xiaomi 12 Pro aux lignes toutes en rondeur afin de proposer une excellente prise en main. Ils sont déclinés en différents coloris. Le plus léger est le Samsung avec 177 grammes sur la balance contre 180 grammes pour le Xiaomi 12 et 207 grammes pour le Pixel 6 ce qui commence à peser en main mais aussi dans la poche. Le plus compact est pourtant le Xiaomi 12 avec des dimensions de 152,7x69,9 mm contre 155,7x74,5 mm pour le Samsung et 158,6x74,8 mm pour le Google. C’est le Samsung le plus fin avec 7,9 mm contre 8,16 mm pour le Xiaomi et 8,9 mm pour le Pixel 6.

Pas de problème pour la puissance mais lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez la puissance, c’est du côté du Xiaomi 12 qui faut regarder avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui domine le Snapdragon 888 installé dans le Samsung Galaxy S21 FE 5G dépassant les performances du chipset développé par Google (mais fabriqué par Samsung Semiconductor), le Tensor du Pixel 6. Ils sont 8 Go de mémoire vive avec une option à 6 Go pour le Samsung et proposent un minimum de 128 Go d’espace de stockage sauf pour le Xiaomi 12 qui est uniquement disponible avec 256 Go. Aucun ne peut étendre sa mémoire interne. Ils sont tous les trois compatibles avec la 5G, le NFC et le Bluetooth. Le Xiaomi 12 et le Pixel 6 de Google proposent du Wi-Fi 6E contre du Wi-Fi 6 pour le Samsung, légèrement moins performant. Ils disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran mais celui du Xiaomi 12 va plus loin que les deux autres étant donné qu’il est capable de donner la fréquence cardiaque en temps réel de l’utilisateur. Par contre, à la différence du Samsung et du Google, il n’est pas certifié IP68 donc pas étanche pouvant uniquement résister à des éclaboussures. Notez la présence d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Des écrans remarquables à bord

Les diagonales des écrans des Samsung Galaxy S21 FE 5G et Google Pixel 6 sont identiques, soit 6,4 pouces sur une dalle AMOLED à 1080x2400 pixels mais l’écran du Samsung est meilleur supportant la norme HDR10+ pour les films et les séries ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour le mobile Google donc avec des défilements moins fluides. L’écran du Xiaomi utilise aussi une dalle AMOLED sur 6,28 pouces, cette fois, à 120 Hz et avec un taux d’échantillonnage de 480 Hz, pratique pour les jeux et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, comme les iPhone 12 et iPhone 13. Le Xiaomi 12 et le Samsung Galaxy S21 FE 5G embarquent une batterie d’une capacité de 4500 mAh contre 4600 mAh pour le mobile Google. Mais c’est le Xiaomi qui se recharge le plus rapidement avec le support de 67 watts contre 30 watts pour le Pixel 6 et seulement 25 watts pour le Galaxy S21 FE 5G. Tous peuvent être rechargés sans fil, par induction (le Xiaomi étant le plus rapide aussi) et offrir la charge inversée.

Lequel prend les meilleures photos ?

Enfin, pour la partie photo, le Xiaomi 12 dispose d’une configuration de 50+13+5 mégapixels avec un capteur de 32 mégapixels à l’avant contre 50+12 mégapixels au dos du Google Pixel 6 qui est équipé d’un capteur à selfie de 8 mégapixels. Le Samsung Galaxy S21 FE 5G a trois capteurs de 12+12+8 mégapixels à l’arrière et aussi un objectif de 32 mégapixels en façade. Selon DxOMark, le Pixel 6 a obtenu un score de 132 contre 123 pour le Xiaomi 12 et 120 pour le Samsung Galaxy S21 FE 5G classant ainsi le mobile de Google comme étant le meilleur photophone de notre comparatif.