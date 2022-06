Les Poco F4 et Poco X4 GT débarquent pour toujours plus de puissance dans la main

La marque Poco vient officiellement d’annoncer la commercialisation de deux nouveaux smartphones, le Poco X4 GT et le Poco F4. Ces deux mobiles disposent d’un processeur assez puissant pour les applications de tous les jours et les plus exigeants. En voici tous les détails.

Poco étant une entité de Xiaomi, elle applique les mêmes recettes stratégiques pour toucher un public aussi large que possible. Ainsi, les appareils sont déclinés selon plusieurs configurations avec des composants différents et un design qui reste dans les mêmes lignes.

Poco F4, puissant à l’intérieur avec un très bel écran

Dans la série F4, il y a eu le Poco F4 GT, un appareil haut de gamme avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 à bord et désormais, il y a le Poco F4 dont les caractéristiques sont plus en accord avec un mobile de milieu de gamme. D’une finesse de 7,7 mm, il fait 195 grammes. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 870 et bénéficie d’un système de refroidissement liquide LiquidCool 2.0 pour permettre des performances optimales. Il y a 6 ou 8 Go de mémoire vive avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage.

L’écran est identique ou presque à celui du Poco F4 GT puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces compatible HDR10+ et Dolby Vision avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 360 Hz (contre 480 Hz pour le Poco F4 GT). Le smartphone est compatible 5G et Wi-Fi 6. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil et pour la configuration photo, c’est un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro. La batterie a une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 67 watts.





Quelle configuration pour le Poco X4 GT ?

Le Poco X4 GT rejoint le Poco X4 Pro déjà disponible. Celui-ci propose plus de puissance avec son chipset MediaTek Dimensity 8100 avec 8 Go de mémoire vive. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 5080 mAh avec une charge à 67 watts. Sa configuration photo est presque identique à celle du Poco F4 avec un module principal de 64 mégapixels non stabilisé avec un capteur de 8 mégapixels et un autre de 2 mégapixels. Le capteur frontal est ici un 16 mégapixels contre un 20 mégapixels sur le Poco F4. C’est un écran LCD sur 6,6 pouces qui est utilisé sur le Poco X4 GT mais qui profite d’une fréquence de 144 Hz et un taux d’échantillonnage de 270 Hz. L’appareil est compatible 5G et Wi-Fi 6. Il propose un son stéréo avec une compatibilité Dolby Atmos.





Les prix et les offres de lancement pour les Poco F4 et Poco X4 GT

Le nouveau smartphone Poco F4 avec 6+128 Go est proposé à 399,90 € avec une offre de lancement de 50 € de réduction à partir du 27 juin jusqu’au 2 juillet. La version 8+256 Go est disponible pour 449,90 € avec une offre de lancement de 50 € de réduction à partir du 27 juin jusqu’au 2 juillet.

Le Poco X4 GT est proposé en 8+128 Go à 379,90 € avec une offre de lancement de 80 € de réduction à partir du 04 juillet jusqu’au 9 juillet. Le Poco X4 GT en version 8+256 Go est proposé à 429,90 € avec une offre de lancement de 80 € de réduction à partir du 04 juillet jusqu’au 9 juillet.