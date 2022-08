Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, de la céramique au dos, un écran 2K, un chipset Tensor 2, une fabrication par Foxconn, les dernières rumeurs

Google propose actuellement les smartphones Pixel 6, Pixel 6a et Pixel 6 Pro et devrait bientôt annoncer leur successeur, du moins pour le premier et le dernier, le Pixel 6a étant à peine disponible. Après avoir utilisé un mélange de verre et de plastique pour ces derniers, il semble que le géant américain rehausse le niveau des dos de ces prochains Pixel 7 et Pixel 7 Pro puisqu’il se murmure qu’ils pourraient profiter d’un revêtement en céramique déjà utilisé sur le Oppo Find X5 Pro, par exemple. Toutefois, il est aussi possible que seule la version Pro en bénéficie. La céramique est plus résistante que le verre mais aussi plus lourde. Or, sur les mobiles, chaque gramme compte et il faut donc trouver le bon compromis entre poids et robustesse.

Une puce Tensor 2 à bord, une fabrication par Foxconn ?

Parallèlement, le pronostiqueur Digital Chat Station a récemment publié un message sur le réseau social chinois Weibo indiquant que les Pixel auraient un écran avec une définition 2K et qu’ils seraient animés par la puce Google Tensor 2 fabriquée par Samsung. Il précise également que les mobiles seraient dotés d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, un Sony IMX787. Il pourrait servir de téléobjectif pour permettre de zoomer numériquement. Il se dit également qu’il pourrait y avoir un capteur de 64 mégapixels à bord. Enfin, toujours d’après Digital Chat Station, Google se serait associé à la société Foxconn afin que les usines de cette dernière puissent fabriquer « un produit phare de la gamme Pixel et le téléphone pliant Pixel » en Chine. Toutefois, ces affirmations sont à prendre avec les pincettes de rigueur en attendant la confirmation surtout en ce qui concerne cette dernière, vu que le géant américain a récemment délocalisé sa production au Vietnam.