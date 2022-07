Google Pixel 6 Séries : lequel choisir ?

Le géant américain Google propose des smartphones qui profitent des dernières mises à jour d’Android et intègrent des composants leur permettant d’être à la pointe de la technologie. Mais entre le Google Pixel 6a, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à faire votre choix.

Alors que les précédents modèles avaient un design des plus sobres, la nouvelle série de smartphones Google Pixel 6 marque une rupture dans les lignes avec des bords arrondis mais surtout une bande au dos qui contient les capteurs photo et qu’il occupe toute la largeur de l’appareil séparant ainsi la coque afin de pouvoir y appliquer deux couleurs légèrement différentes mais dans les mêmes tons. De ce point de vue, les trois modèles Pixel 6a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro arborent à peu près les mêmes lignes. Pour resituer les appareils, sachez que le Pixel 6a correspond à un modèle de milieu de gamme, le Pixel 6 est dit Premium alors que le Pixel 6 Pro représente le haut de gamme chez Google. Tous ont en commun le processeur, conçu par le géant américain mais fabriqué par Samsung, le chipset Tensor. Le Pixel 6a a 6 Go de mémoire associée alors que le Pixel 6 en a 8 et la version Pro dispose de 12 Go de RAM ce qui lui permet d’offrir une fluidité supérieure notamment lorsqu’il s’agit de passer d’une application à une autre notamment lorsque de nombreuses sont ouvertes.

Tous aussi capable sur les réseaux et des écrans de plus en plus grands

L’un des autres points communs aux Google Pixel 6, c’est la capacité de stockage débutant à 128 Go, aucun ne pouvant accueillir de carte mémoire pour aller plus loin. Notez également qu’ils partagent la même connectivité avec une compatibilité 5G, NFC et Wi-Fi 6E. Seule la version Pro dispose d’un module UWB pour détecter les objets connectés situés à proximité, comme les plus récents iPhone et le Samsung Galaxy S22 Ultra et S1 Ultra. Ils sont tous certifiés étanches ce qui permet les plonger dans l’eau douce sans risque et ils peuvent aussi résister à la poussière. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Celui-ci est de type AMOLED pour les trois modèles. Il mesure 6,1 pouces sur le Pixel 6a, 6,4 pouces sur le Pixel 6 et 6,7 pouces sur le Pixel 6 Pro. Cette dernière version peut afficher une définition maximale de 1440x3120 pixels alors qu’elle est limitée à 1080x2400 pixels sur les deux autres. La fréquence de rafraîchissement est également différente puisqu’elle est de 60 Hz sur le Pixel 6a, 90 Hz sur le Pixel 6 et 120 Hz, donc plus fluide sur le Pixel 6 Pro.

Une partie photo qui évolue selon le niveau du modèle

Concernant les dimensions des téléphones, c’est la version Pro la plus encombrante avec un poids de 210 grammes contre 207 grammes pour le Pixel 6 et 178 grammes pour le Pixel 6a. Ils font tous les trois la même épaisseur : 8,9 mm. Le Pixel 6 Pro dispose de la plus grande capacité de batterie, soit 5000 mAh contre 4600 mAh pour le Pixel 6 et 4400 mAh pour le Pixel 6a. Les deux premiers supportent la charge à 30 watts ainsi que les charges sans fil et inversée alors que le dernier est limité à 18 watts, moins rapide et ne peut pas être rechargé sans fil.

Enfin, pour la partie photo, le Pixel 6a est équipé d’un capteur principal de 12,2 mégapixels stabilisé optiquement et numériquement pour limiter les bougés avec un autre capteur de 12 mégapixels. C’est aussi le cas pour le Pixel 6 mais qui remplace le capteur principal par un module de 50 mégapixels. Le Pixel 6 Pro profite de cet objectif de 50 mégapixels, du capteur de 12 mégapixels mais ajoute, en plus, un téléobjectif de 48 mégapixels capable de zoomer jusqu’à 4x optiquement. Le traitement d’image est similaire pour les trois smartphones et disposent d’outils de modification directement au sein des applications.

Les trois smartphones Google Pixel 6a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro reçoivent les dernières mises à jour avant toutes les autres marques étant donné que ce sont les équipes du géant américain qui sont à l’origine du développement du système et bénéficient ainsi des nouvelles fonctionnalités en premier.