Xiaomi MIX Fold 2 : ce qu’on sait déjà à la veille du lancement officiel

Xiaomi MIX Fold 2 : un smartphone pliant ultra-fin ?

Pour le moment, Xiaomi entretient le suspense à travers une unique affiche du futur Xiaomi MIX Fold 2, sur laquelle on peut entrevoir un smartphone plié très fin avec une finition dorée. Mais des leakers très fiables comme Ice Universe nous en dévoilent beaucoup plus sur la fiche technique de l’héritier du Xiaomi Mi MIX Fold.

Si l’on se fie aux infos de cette source, le Xiaomi MIX Fold 2 battrait tous les records de finesse pour un smartphone pliant, avec seulement 5 mm d’épaisseur une fois déplié. Sans en préciser les dimensions exactes, le leaker affirme que l’écran externe bénéficiera d’une définition Full HD+ (2520 x 1080 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous sa fine armure, ce nouveau fleuron embarquera assez logiquement un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé par une RAM de 12 Go et jusqu’à 1 To de stockage interne sur certaines versions. Côté photo et vidéo, les infos sont moins précises. Cependant, tout porte à croire que cette fonction sera assuré par une double caméra arrière allongée avec un capteur grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels.

Enfin, pour ce qui est de la batterie, le même bloc de 5 020 mAh compatible avec la charge rapide à 56W qui équipe la première génération devrait faire son retour.

Le concurrent numéro 1 du Galaxy Fold 4

L’autre info majeure à savoir sur le Xiaomi MIX Fold 2, c’est qu’il sera présenté presqu’en même temps que son rival désigné, le Samsung Galaxy Fold 4. Ce dernier, qui succède au Galaxy Fold 3 sera officiellement dévoilé ce 10 août dans le cadre d’une conférence Unpacked. Les deux smartphones pliants jouent sur le même segment et afficheront donc sûrement des caractéristiques assez proches.

Reste cependant que le fleuron pliant de Samsung sera sûrement accessible sur le marché international, tandis que le Xiaomi MIX Fold 2 sera, en toute vraisemblance, réservé au marché chinois, comme c’est le cas de son prédécesseur.

Rappelons par ailleurs, que dans le cadre de cette conférence, Xiaomi en profitera également pour lancer officiellement sur le marché, sa nouvelle tablette, le Xiaomi Pad 5 Pro 12,4’’, ainsi que ses nouveaux écouteurs connectés, les Xiaomi Buds 4 Pro.