iPhone 14 et iPhone 14 Pro à prix cassé : en précommande à 899€ seulement chez Red

L'iPhone 14 est déjà à prix cassé chez RED by SFR

Annoncé à 1019€ par Apple, l'iPhone 14 disponible dès aujourd'hui en précommande est déjà à prix cassé chez l'opérateur RED by SFR. SI vous souhaitez payer moins cher votre iPhone 14, nous vous conseillons de foncez chez l'opérateur. Vous aller pouvoir l'acheter à 899€ en souscrivant à un forfait RED sans engagement 100 Go à 15€ par mois. Un iPhone à prix canon ainsi qu'un forfait pas cher pour profiter de la qualité Apple ainsi que du réseau SFR.

Si vous ne souhaitez pas changer de forfait mobile, vous pourrez tout de même profiter d'une remise immédiate sur l'iPhone car il est proposé à 999€ au lieu de 1019€. Faites ainsi une économie de 20€ sur l'achat de votre smartphone Apple. RED met vraiment le paquet pour fêter le lancement de la toute dernière série d'iPhone.

Vous trouverez également l'iPhone 14 Pro en promotion. Avec un forfait mobile, achetez l'iPhone 14 Pro à 1199€ au lieu de 1329€. Économiser 130€ sur l'achat de l'iPhone 14 Pro. Si vous ne souhaitez pas souscrire à une nouveau forfait, l'iPhone 14 Pro est à 1299€ au lieu de 1329€.

Sortie de l'iPhone 14 : les particularités du nouveau smartphone d'Apple

L'iPhone 14 est disponible en précommande depuis ce jour en cinq couleurs différentes : noir, blanc, violet, bleu et rouge. Il pèse 172 g et mesure 146,7 x 71,5 x 7,8 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il ne craint pas les poussières et l'eau. Sur le plan de la connectique, il comprend un port USB Type-C 2.0. Cet appareil accepte uniquement une carte nano SIM + eSIM. Au niveau de l'écran, l'iPhone 14, smartphone d'Apple, possède une dalle OLED Super Retina avec 6,10 pouces de diagonale, une définition de 2532 X 1170 px et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Pour tout ce qui est photos et vidéos, l'iPhone 14 embarque trois modules photos, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.5. Pour sa part, le second objectif arrière propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant intègre, lui, 12 Mpx de résolution. Grâce à ce mobile, lisez ou éditez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Ce portable se caractérise par un stabilisateur optique.

Sous le capot, l'appareil opte pour la puce A15 Bionic, épaulée par une RAM de 4 Go. Ce SoC est doté d'un processeur 6 cœurs. L'appareil a par ailleurs une puce graphique Apple GPU. D'un point de vue réseau et connectivité, le portable est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). Le mobile utilise la version iOS 16. Pour charger votre portable à tout moment, tirez parti d'une charge rapide de 20 W. Ce smartphone est doté d'une batterie d'un milliampère/heure de capacité.