Xiaomi 11 Lite 5G NE: Moins de 300€ pour ce smartphone 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE: Un rapport qualité/prix à couper le souffle!

De bonnes performances, un design léger, une charge rapide, le Xiaomi 11 Lite 5G a tout pour plaire! Avec la promotion actuelle chez Rakuten faisant passer le prix de ce téléphone de 349€ à 299€, c'est la bonne occasion à saisir afin de pouvoir profiter d'un des smartphones les plus performant à ce prix.

Ce smartphone fait parti de notre TOP des modèles Xiaomi, sa légèreté et son design en faisant un essentiel des moyens gamme de la marque. Vous pourrez pleinement profiter de votre forfait 5G grâce aux performances tout à fait convenables de ce smartphone. Ses 4 objectifs photos sont également très appréciables pour les photographes en herbe.

Ergonomie du Xiaomi 11 Lite 5G NE

Le 11 Lite 5G NE est proposé à l'achat en quatre couleurs différentes : Noir Truffe, Blanc Flocon, Bleu Bubblegum et Rose Pêche. Il a un poids de 158 g et a pour dimensions 160,53 x 75,73 x 6,81 mm. Concernant la connectique, il comporte un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'affichage, l'écran du 11 Lite 5G NE, smartphone de Xiaomi, propose une dalle AMOLED DotDisplay avec 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,55 pouces et 90 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un système de reconnaissance faciale.

Photos et vidéos du Xiaomi 11 Lite 5G NE

Le 11 Lite 5G NE embarque quatre objectifs pour les amateurs de photographie, trois modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal possède une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.79. Pour sa part, le deuxième objectif arrière intègre une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal est doté, lui, de 20 Mpx de résolution. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique. Du côté des clips vidéo, le mobile peut capturer en 4K.

Performances et endurance : que nous promet ce 11 Lite 5G NE ?

Sous le capot, le portable opte pour une puce Snapdragon 778G, épaulée par une RAM de 6 Go et un stockage interne de 128Go. L'appareil est également équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 642L. Quant au réseau et à la connectivité, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. Le portable utilise la version Android 11. La batterie est compatible avec une charge rapide de 33 W. D'un point de vue de l'endurance, il embarque une batterie d'une capacité de 4 250 mAh.