Quel Smartphone Xiaomi pas cher acheter en juillet 2022 ? (Redmi Note 11, Poco M3 Pro, Redmi note 11s, Xiaomi 11 Lite 5G NE et Poco X4 Pro)

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone ce mois-ci mais votre budget est limité ? Nous avons sélectionné les mobiles parmi les plus abordables entre le Xiaomi Redmi Note 11, le Redmi Note 11S, le Xiaomi 11 Lite 5G NE, le Poco M3 Pro et le Poco X4 Pro. Mais entre eux, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider dans votre choix.

Si vous n’avez pas peur de mettre l’appareil photo de votre smartphone en avant et que vous aimez les coloris qui se remarquent comme le jaune ou le bleu, les Poco M3 Pro et Poco X4 Pro sont tout indiqués. Leur bloc d’optiques sont logés dans le coin supérieur à gauche mais ils sont installés sur une plaque qui occupe presque toute la largeur de l’appareil. Les blocs des Xiaomi Redmi Note 11S, Redmi Note 11 et 11 Lite 5G NE sont plus discrets avec une mention toute particulière pour ce dernier qui est le plus compact. En outre, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est le plus fin de tous, et même du marché avec une finesse de 6,81 mm contre 8,09 mm pour les Redmi Note 11 et Redmi Note 11S, 8,12 mm pour le Poxo X4 Pro et 8,92 mm pour le Poco M3 Pro. Le plus léger est aussi le Xiaomi 11 Lite 5G NE avec 158 grammes sur la balance contre 179 grammes pour les deux Redmi Note, 190 grammes pour le Poco M3 Pro et 205 grammes pour le Poco X4 Pro.

Tous, sauf le Xiaomi 11 Lite 5G NE disposent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. C’est le Poco X4 Pro qui se charge le plus rapidement supportant la charge à 67 watts contre 33 watts pour les autres et même 18 watts seulement pour le Poco M3 Pro.

Xiaomi Redmi Note 11 acheter au meilleur prix Rakuten

171,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 179,99 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 182,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Lequel propose l’écran le plus remarquable ?

Les meilleures performances sont offertes par le Xiaomi 11 Lite 5G NE avec son chipset Qualcomm Snapdragon 778G suivi par le Poco X4 Pro avec son Snapdragon 695 puis le Poco M3 Pro avec son processeur MediaTek Dimensity 700 puis le Redmi Note 11S avec un Soc Helio G96 qui dépasse à peine le Snapdragon 680 installé dans le Redmi Note 11, c’est d’ailleurs l’une des seules différences avec le Redmi Note 11. En effet, les deux appareils partagent les mêmes écrans, soit une dalle AMOLED de 6,43 pouces rafraîchie à 90 Hz. Les autres écrans sont plus grands : 6,5 pouces 90 Hz mais compatible HDR10+ et Dolby Vision pour le Xiaomi 11 Lite 5G NE alors que le Poco M3 Pro dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces 90 Hz et le Poco X4 Pro a une surface d’affichage de 6,67 pouces AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui permet d’offrir des défilements plus fluides. Sa réactivité est également meilleure dans les jeux.

Quelles connectivités et fonctionnalités ?

Concernant la connectivité, les Xiaomi 11 Lite 5G NE, Poco M3 Pro et Poco X4 Pro sont compatibles 5G. Le premier offre du Wi-Fi 6, plus performant en termes de débit et de portée que le Wi-Fi 5 proposé par tous les autres. Ils supportent tous deux cartes SIM, le Bluetooth et le NFC. Seul le Xiaomi 11 Lite 5G NE n’a pas de port audio jack pour brancher un casque. Les Redmi Note 11, Redmi Note 11S et Poco M3 Pro peuvent supporter une carte mémoire de stockage. Les deux premiers sont dotés d’un son stéréo et tous profitent d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Seul le Xiaomi 11 Lite 5G NE a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran, les autres l’ayant sur le bouton de mise en veille, sur le profil. Les modèles Redmi Note 11 et 11S sont protégés contre les éclaboussures.

Xiaomi Poco M3 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

169,87 € Rakuten

Fnac Marketplace 189,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 203,50 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

XIAOMI POCO X4 Pro acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

265,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 273,99 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 285,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Lequel promet les plus belles photos ?

Enfin, pour les configurations photo, les Redmi Note 11 et 11S proposent des capteurs similaires sauf pour le module principal puisque le premier est équipé d’un 50 mégapixels contre un 108 mégapixels pour le deuxième accompagnés d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et de deux capteurs de 2 mégapixels chacun. C’est aussi le cas du Poco M3 Pro mais sans capteur à grand-angle et un module principal de 48 mégapixels. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE dispose d’une configuration de 64+8+5 mégapixels alors que le Poco X4 Pro va un peu plus loin en étant le premier de la marque Poco à embarquer un objectif de 108 mégapixels.

Les plus beaux selfies devraient être l’œuvre du Xiaomi 11 Lite 5G NE avec son capteur de 20 mégapixels et ses optimisations de traitement d’image puis les Redmi Note 11S et Poco X4 Pro avec leur objectif de 16 mégapixels puis le Redmi Note 11 avec son module de 13 mégapixels et pour finir avec le Poco M3 Pro doté d’un capteur de 8 mégapixels.