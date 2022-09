iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro : les différences ?

Les nouveaux smartphones de la marque à la pomme seront prochainement disponibles. Mais entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 14 Pro, quelles sont les différences ? Voici quelques éléments comparés afin de vous aider à y voir plus clair.

Extérieurement, il est difficile de distinguer l’iPhone 13 Pro de l’iPhone 14 Pro. Ils ont exactement les mêmes dimensions et proposent un design similaire. Leur épaisseur diffère malgré tout avec un profil de 7,85 mm pour l’iPhone 14 Pro contre 7,65 mm pour l’iPhone 13 Pro. On peut toutefois voir quelques différences au niveau des capteurs photo qui sont légèrement plus importants sur le nouveau modèle d’Apple. Les deux mobiles font presque le même poids avec 204 grammes pour l’iPhone 13 Pro contre 206 grammes pour l’iPhone 14 Pro.

Une partie photo qui évolue sur l’iPhone 14 Pro

Concernant les capteurs photo, il y a encore deux objectifs de 12 mégapixels à l’arrière de l’iPhone 14 Pro, l’un pouvant zoomer optiquement en 2x et l’autre s’occupant des photos en mode ultra grand-angle qui promet plus de lumière que sur le capteur de l’iPhone 13 Pro jouant le même rôle. Mais la grande différence réside dans le fait que le dernier né d’Apple dispose d’un capteur de 48 mégapixels comme module principal contre un 12 mégapixels sur l’iPhone 13 Pro. Enfin, notez que le capteur frontal profite désormais d’un autofocus automatique ce qui n’est pas le cas sur la précédente génération donnant droit à des clichés plus nets.

Batterie avec une plus grande capacité et un écran mieux rafraîchi

L’iPhone 14 Pro profite d’une batterie ayant une plus grande capacité que son prédécesseur puisqu’il dispose de 3200 mAh contre 3095 mAh. Les deux pouvant se charger à priori à la même vitesse et offre une possibilité de charge sans fil. Restera à déterminer la différence d’autonomie si elle est effective. En effet, même si on a plus de batterie, il est possible que la puce A16 Bionic installée dans l’iPhone 14 Pro consomme plus que la précédente A15 Bionic intégrée au sein de l’iPhone 13 Pro et surtout au niveau de l’écran. En effet, la surface d’affichage est toujours sur 6,1 pouces avec une dalle AMOLED compatible HDR10 et Dolby Vision mais avec une fréquence de rafraîchissement pouvant descendre à 1 Hz réduisant sensiblement la consommation d’énergie et pouvant monter jusqu’à 120 Hz. Ainsi, l’iPhone 14 Pro profite de la fonction Always-On Display. Toujours au niveau de l’écran, l’iPhone 14 Pro se débarrasse enfin de l’encoche présente sur la surface d’affichage de l’iPhone 13 Pro pour en faire une zone animée baptisée Dymanic Island par Apple. La luminosité de l’écran de l’iPhone 14 Pro pourrait monter jusqu’à 1600 nits (et même 2000 nits en plein soleil) contre 1200 nits sur l’iPhone 13 Pro. Notez au passage de meilleures performances brutes attendues sur l’iPhone 14 Pro. La mémoire vive semble aussi promettre une vélocité accrue par rapport à l’iPhone 13 Pro.

La partie connectivité est identique entre les deux mobiles. Ils sont également totalement étanches.