Forfait mobile : Les promotions RED by SFR et B&You de Bouygues Telecom dès 4.99€ par mois sont prolongées !

Si vous n'avez pas pu profiter des offres promotionnelles mises en avant par les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom, il n'est pas trop tard pour y remédier ! En effet, ces dernières sont prolongées pour une semaine, vous laissant la possibilité de souscrire aux forfaits sans engagement 1Go, 100Go et 200Go à prix cadeau, valable même après la première année d'abonnement ; venez les (re)découvrir dans cet article !