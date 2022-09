Le smartphone Motorola Moto g32 est enfin disponible à un tarif très abordable

Pour toucher un public aussi large que possible, La marque Motorola étoffe son catalogue de smartphones et vient de mettre sur le marché un nouveau mobile qui s’adresse à des personnes au budget limité mais qui souhaitent avoir entre les mains un appareil le plus polyvalent possible. Il y a peu, Motorola a lancé les modèles Moto g42 et Moto g62. Ces deux derniers disposent d’une connectivité 5G mais malheureusement, ce n’est pas le cas du nouveau Moto g32. Celui-ci propose un accès aux réseaux de télécommunication 4G. Il propose tout de même d’une compatibilité Bluetooth 5.2 et Wi-Fi double bande 2,4 GHz et 5 GHz ainsi qu’un module NFC. Notez la présence d’une prise audio jack pour brancher un casque.

Le Moto g32 dispose d’un design assez classique avec un dos qui revient légèrement sur les profils latéraux pour lui donner une impression de finesse. Il a des dimensions de 8,49 mm en épaisseur et fait 161,78x73,84 mm. Il fait 184 grammes sur la balance.

Quel chipset, quel écran pour ce mobile et quelle configuration photo à bord ?

Le Motorola Moto g32 est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 680 qui est associée à 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Il est possible d’insérer une carte mémoire jusqu’à 1 To pour enregistrer des documents. Il est équipé un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour lui permettre d’afficher des défilements aussi fluides que possible. La surface d’affichage est percée tout en haut, au centre pour laisser la place à un capteur selfie de 16 mégapixels.

À l’arrière, il y a un îlot de capteurs dans le coin supérieur à gauche. Celui-ci abrite trois capteurs photo avec deux modules alignés verticalement proposant un objectif de 50 mégapixels avec un autre de 8 mégapixels, cette fois, pour prendre des photos en mode ultra grand-angle. Le troisième capteur est un module de 2 mégapixels pour réaliser des prises de vue en mode macro. Le son est stéréo. Enfin, notez que l’appareil intègre une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui devrait lui offrir une belle autonomie. Celle-ci est capable de supporter la charge à 30 watts. Le mobile est animé par Android 12 avec une légère surcouche logicielle comme sait le faire Motorola.

Le nouveau smartphone Motorola Moto g32 est décliné en gris (foncé) ou argent pour 229 € pour la version avec 64 Go et à 249 € pour la configuration embarquant une mémoire interne de 128 Go. Le fabricant précise que dans un souci d’écologie, le packaging a été réalisé avec 80% de matières recyclées et de l’encre bio dégradable.