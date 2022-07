Nouveau smartphone Motorola Moto g42 et g62 5G, écran AMOLED et connectivité 5G embarqués

Pour toucher un public aussi large que possible, la marque Motorola vient d’annoncer la commercialisation de deux nouveaux smartphones d’entrée/milieu de gamme abordables à partir de 229 € et dont les caractéristiques techniques semblent intéressantes mettant en avant un écran AMOLED pour le Moto g42 et une connectivité 5G pour le Moto g62 5G. En voici tous les détails.

La marque Motorola continue d’étoffer son offre dans le domaine des smartphones avec l’arrivée sur le marché de deux nouveaux appareils qui s’adressent à un très large public. L’idée de ces deux mobiles est de proposer une réponse pertinente à la soif de multimédia toujours plus croissante aujourd’hui à travers les réseaux sociaux et la possibilité de visionner des films ou des séries dès qu’on a une connexion tout en offrant une connectivité assez performante pour avoir une bonne expérience. Le nouveau smartphone Motorola Moto g42 s’appuie sur la présence d’un écran de 6,4 pouces qui utilise une dalle AMOLED bien plus qualitative que les écrans LCD offrant de bien meilleurs contrastes et des couleurs plus éclatantes. En outre, le mobile est compatible avec le format audio Dolby Atmos afin d’étendre les capacités sonores à un champ plus large.

Le smartphone Motorola Moto g42 est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 680 et alimenté par une batterie de 5000 mAh. La marque annonce une autonomie de 2 jours avec la prise en charge de la fonction TurboPower Charging ce qui devrait permettre une recharge rapide. Pour prendre des photos, on peut compter sur la présence d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec la technologie Quad Pixel Binning pour prendre des photos en 12,5 mégapixels et capter un maximum de luminosité. Ce module est associé à un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle sur 118 degrés. Un dernier objectif est présent pour les photos en mode macro, à moins de 3 cm du sujet.

Le smartphone Motorola Moto g42 fonctionne sous Android 12, dans une version épurée, mais avec tout de même une surcouche logicielle My UX développée par la marque afin de pouvoir utiliser certaines fonctions de personnalisation de l’interface. Notez la fonction Moto Gametime qui permet d’immerger dans les jeux en désactivant certaines options qui pourraient déranger pendant une partie.

Le smartphone Motorola Moto g42 est disponible avec 64 Go d’espace de stockage et la possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. Il est décliné en vert ou en rose pour un prix de 229 €.

Le Moto g62 5G, mise sur sa connectivité

Parallèlement, Motorola a aussi annoncé l’arrivée d’un autre smartphone, le Moto g62 5G qui se veut un peu plus évolué notamment en termes de connectivité puisqu’il est compatible avec les réseaux 5G. Comme le Moto g42, il profite d’une compatibilité avec le format audio Dolby Atmos, mais dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces. La surface d’affichage a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui doit lui permettre de proposer des défilements fluides. Il est équipé de la même configuration photo que le Moto g42 soit 50+8+2 mégapixels. Il y a un capteur de 16 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Le tout est animé par un processeur d’entrée de gamme, un Snapdragon 480+, une version boostée du Snapdragon 480 que l’on trouve déjà sur certains mobiles. Il y a 4 Go de mémoire vive pour faire vivre les applications et l’appareil est proposé avec 64 ou 128 Go d’espace de stockage interne que l’on peut étendre grâce à une carte mémoire micro SD. La batterie a une capacité de 5000 mAh.

Motorola précise que le Moto g62 5G est prêt pour un usage professionnel notamment grâce à la version Business du produit qui peut compter sur une certification Android Enterprise Recommanded et la fonction ThinkShield for mobile, protection renforcée, mais également la fonction Moto Threat Defense, basée sur l’intelligence artificielle afin de lutter contre les menaces.

Le smartphone Motorola Moto g62 5G est disponible pour un prix de 259 € avec 64 Go ou 279 € avec 128 Go de capacité de stockage en gris ou bleu.