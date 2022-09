Vivo présente un concurrent au Galaxy Z Fold4 de Samsung, le Vivo X Fold+, mais uniquement pour la Chine

Le nouveau smartphone Vivo X Fold+ est un téléphone portable qui se replie sur lui-même et s’ouvre comme un livre, de la même manière que le Samsung Galaxy Z Fold4 avec lequel il entre directement en concurrence, du moins sur le marché chinois qui est le seul à pouvoir en profiter. Il succède au Vivo X Fold qui a été officialisé en avril dernier. Il s’agit d’une évolution de celui-ci avec des composants plus performants.

Le premier des composants à être « upgradé », c’est le processeur. En effet, le Vivo X Fold+ embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (contre un Snapdragon 8 Gen 1 pour le Vivo X Fold). Cela permettrait d’obtenir de meilleures performances, mais également une réduction de la consommation d’énergie afin d’offrir une plus grande autonomie. Vivo promet jusqu’à 20% de temps d’usage en plus. Le mobile est alimenté par une batterie ayant une capacité de 4730 mAh contre 4600 mAh sur le Vivo X Fold. Il supporte la charge à 80 watts en filaire et à 50 watts sans fil comme le modèle haut de gamme de la marque, le X80 Pro. La marque fournit un bloc d’alimentation à double prise USB-C permettant de recharger un autre appareil simultanément.

Un très grand écran intérieur et deux lecteurs ultrasoniques 3D

Le Vivo X Fold+ est équipé d’un écran pliable OLED de 8 pouces en diagonale lorsqu’il est totalement ouvert. Il affiche une définition de 2160x1916 pixels. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, selon l’application en cours d’exécution. L’écran interne, mais également celui qui est à l’extérieur du mobile, est équipé d’un lecteur d’empreinte digitale ultrasonique 3D, comme le X80 Pro. Cela permet de placer jusqu’à 2 doigts pour un maximum de sécurité ou de prévoir des accès directs vers certaines applications, simplement en posant le doigt dessus. En outre, cette technologie permet également d’enregistrer l’empreinte après seulement une seule pression.



Pour la partie photo, le Vivo X Fold+ est équipé d’un capteur de 50 mégapixels avec un autre de 48 mégapixels et deux téléobjectifs avec un zoom optique 5x et numérique 60x. On peut compter sur le travail du partenaire Zeiss pour l’optimisation des optiques.

À titre purement indicatif, le Vivo X Fold+ est annoncé à un équivalent de 1450 € pour 12+256 Go et de 1600 € pour la version 12+512 Go. Le mobile est décliné en bleu, gris ou rouge (une nouvelle couleur).