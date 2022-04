Le premier smartphone pliant de Vivo, le Vivo X Fold vient d’être présenté pour concurrencer le Galaxy Z Fold3 de Samsung

Comme prévu, le premier smartphone pliant de la marque Vivo vient d’être officiellement présenté lors d’une conférence en ligne qui a également été le théâtre de la présentation du Vivo X Notes et d’une tablette tactile. Le Vivo X Fold est pour le moment uniquement disponible en Chine, avant, espérons-le, un lancement pour d’autres marchés. En attendant, en voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Vivo X Fold est donc le premier modèle pliant du fabricant chinois. Quelques indiscrétions nous étaient parvenues récemment concernant une partie de son design et quelques caractéristiques techniques mais il est maintenant officiel et nous savons tout à son sujet. Comme convenu, une présentation a été organisée à cet effet.

Deux écrans, l’un à l’extérieur et l’autre à l’intérieur

Le Vivo X Fold propose un format qui est assez similaire à celui du Samsung Galaxy Z Fold3 avec deux écrans, l’un à l’extérieur et l’autre se repliant sur lui-même, à l’intérieur. L’appareil s’ouvre comme un livre avec une charnière verticale. La surface d’affichage externe fait 6,53 pouces sur une dalle AMOLED profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif. C’est aussi le cas de l’écran interne qui utilise une dalle AMOLED flexible de 8,03 pouces affichant une définition de 1800x2200 pixels avec la technologie LTPO 2.0 pour adapter la fréquence de 120 Hz selon l’application utilisée et ainsi limiter la consommation de la batterie. Les deux écrans sont compatibles HDR10+.

Le smartphone est équipé de deux lecteurs d’empreinte digitale à ultrasons. La charnière permet au mobile de se fermer totalement volet contre volet, comme le Oppo Find N ou le Honor Magic V, par exemple, là où le Samsung laisse un léger espace. Contrairement au mobile pliant de Honor, le Vivo X Fold peut rester ouvert entre 60 et 120 degrés. En outre, notez qu’à l’image de la charnière installée sur les mobiles pliants Oppo ou Honor, elle profite d’une forme en goutte d’eau pour accueillir l’écran afin de moins le pincer et une petite pièce vient se positionner en-dessous pour maintenir la partie pliée pour rendre la pliure quasiment invisible et ne pas provoquer de gêne lorsqu’on passe le doigt dessus.

Le mobile dispose également d’un bouton poussoir pour mettre en sourdine, comme le fameux Slider Alert des smartphones de la marque OnePlus.

Quelles performances ?

Techniquement, le Vivo X Fold est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4600 mAh avec la possibilité d’une charge à 67 watts en mode filaire mais aussi à 50 watts, sans fil et offrant la charge inversée à 10 watts, si besoin. Pour la photo, Vivo n’a pas vraiment fait de compromis puisque le smartphone profite d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé et ouvrant à f/1.8, un module ultra grand-angle sur 114 degrés de 48 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels permettant un zoom optique 2x et un dernier capteur permettant un zoom optique 5x (zoom numérique jusqu’à 60x). La société Zeiss a collaboré avec Vivo pour parfaire les prises de vue et proposer plusieurs modes photo : Portrait texturé, Motion capture 3.0, Zeiss Super Night Scene, Zeiss Nature Color et d’autres. À l’intérieur, il y a un capteur à selfie mais pas sous l’écran, comme sur le Samsung Galaxy Z Fold3.

Le nouveau smartphone pliant Vivo X Fold est pour le moment uniquement proposé en Chine et décliné en noir, bleu ou gris pour un prix équivalent à 1300 € environ. Espérons que la marque va le proposer prochainement sur d’autres marchés, dont le nôtre.