Xiaomi se préparerait à lancer les nouvelles séries de smartphones Redmi Note 12

La marque Xiaomi est particulièrement prolixe en matière de commercialisation de smartphones, l’un des fabricants qui décline le plus ses appareils en différentes configurations pour toucher un public aussi large que possible. Après les Redmi Note 11, voici que leurs successeurs, les Redmi Note 12 se préparent à une présentation prochaine.

La série des Redmi Note 11 est l’une des plus larges du fabricant couvrant de l’entrée jusqu’au modèle Premium avec des atouts sérieux pour la plupart dont des capacités de charges rapides, des capteurs photo 108 mégapixels et des performances intéressantes. Pour leur succéder, Xiaomi préparerait la série des Redmi Note 12. Nous verrons dans le temps si elle est aussi fournie que celle des 11.

Selon un rapport émanant de Chine, Xiaomi serait sur le point d’officialiser certains modèles de la série Redmi Note 12. Cela pourrait se faire avant le 11 novembre qui est une date commerciale importante en Chine puisqu’il s’agit de la journée des célibataires ou festival de shopping « double 11 » pour le 11/11. À cette période, de nombreuses marques font des remises exceptionnelles et c’est un grand rush dans les boutiques. Les ventes des Redmi Note 11 pourraient débuter le 11 novembre mais ils seraient présentés courant octobre.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

La rumeur indique que la série Redmi Note 12 comprendra au minimum deux modèles avec le Redmi Note 12 et le Redmi Note 12 Pro. Un troisième appareil pourrait les rejoindre rapidement, le Redmi Note 12 Pro Plus mais cela reste à confirmer. Concernant les spécifications, la série profiterait de la puce MediaTek Dimensity 1300 que l’on trouve actuellement au sein des Oppo Reno8 et OnePlus Nord 2T 5G. Il se murmure que certains modèles pourraient disposer d’une charge de batterie de 120 watts et que l’un d’entre eux embarquerait trois capteurs photo de 50 mégapixels.

Les Redmi Note 12 seraient ainsi la deuxième série de mobiles Redmi à être proposée par Xiaomi après l’annonce, pour le moment uniquement pour le marché chinois, des modèles Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+. D’autres détails pourraient arriver jusqu’à nous d’ici la présentation officielle des Redmi Note 12.