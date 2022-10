iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 pro Max : les différences ?

Esthétiquement, il n’est pas évident de faire la différence entre l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max. Le premier est proposé en violet, or, argent ou noir alors que le deuxième est décliné en bleu, graphite, or, argent et vert. Les mesures sont très légèrement différentes puisque le nouveau modèle affiche 160,7x77,6 mm contre 160,8x78,1 mm pour l’iPhone 13 Pro Max. L’iPhone 14 Pro Max est un peu plus épais : 7,85 mm contre 7,65 mm pour le précédent modèle. Les deux font presque le même poids, soit 240 grammes pour l’iPhone 14 Pro Max et 238 grammes pour l’iPhone 13 Pro Max ce qui est assez lourd, la moyenne du poids d’un smartphone étant de l’ordre de 200 grammes environ.

Quelles configurations pour les photos ?

Les différences les plus significatives entre les deux smartphones Apple sont à chercher du côté de la configuration photo. En effet, l’iPhone 14 Pro Max devrait proposer de plus beaux clichés que son prédécesseur. Pour cela, il est équipé d’un capteur grand-angle de 48 mégapixels ouvrant à f/1.78 contre un module grand-angle aussi de 12 mégapixels ouvrant à f/1.5 stabilisé optiquement. Le second capteur est un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels ouvrant à f/1.8 sur l’iPhone 13 Pro Max alors qu’il s’agit aussi d’un capteur de 12 mégapixels ouvrant à f/2.2 au dos de l’iPhone 14 Pro Max. Le dernier capteur de l’iPhone 13 Pro Max est un 12 mégapixels ouvrant à f/2.8, comme sur le nouveau modèle. Le zoom est plus puissant sur l’iPhone 14 Pro Max et il devrait proposer de meilleures photos notamment la nuit. Pour les selfies, il est équipé d’un capteur de 12 mégapixels avec autofocus alors que le capteur de 12 mégapixels installé à l’avant de l’iPhone 13 Pro Max n’a pas de possibilité de faire la mise au point automatiquement.

Des différences de performances ?

L’autre grande différence entre les iPhone 13 Pro Max et iPhone 14 Pro Max, c’est au niveau de la puce qu’il faut regarder. En effet, le nouveau modèle profite de la nouvelle puce Apple A16 Bionic contre un processeur Apple A15 Bionic sur l’iPhone 13 Pro Max. Les différences les plus significatives devraient se voir au niveau des tâches gourmandes en énergie, notamment pour les jeux et le multitâche où l’iPhone 14 Pro Max devrait être plus à l’aise que son prédécesseur bien que ce dernier fournisse des performances haut de gamme.

Enfin, notez que l’iPhone 14 Pro Max est promis pour offrir une autonomie supérieure à celle proposée par l’iPhone 13 Pro Max. Cela peut aussi fortement dépendre des conditions d’utilisation des deux appareils. Le nouvel iPhone 14 Pro Max bénéficie de la version 16 d’iOS alors que l’iPhone 13 Pro Max est toujours sous iOS 15 mais Apple va prochainement proposer de basculer vers la nouvelle version afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités.