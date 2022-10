Samsung Galaxy A13: En promotion, son prix passe sous la barre des 150€ chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy A13 est une réussite de Samsung qui propose un smartphone élégant et très bon marché alors lorsqu'une promotion permet de faire économiser près de 100€ sur un smartphone qui est affiché à 231€, forcément que c'est une affaire ! Chez Rakuten, il est disponible à 145,18€ au lieu de 231€, soit une réduction de 37%. Ce smartphone fait partie des meilleurs sous les 200€, alors avec cette belle réduction, c'est forcément une bonne affaire !

Le design de ce Galaxy A13

Le Galaxy A13 est disponible en deux coloris différents : noir et blanc. Il pèse 195 g et mesure 165.1 x 76.4 x 8.8 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. L'appareil est dual SIM (nano SIM). Le Galaxy A13, smartphone de Samsung, est doté d'un écran TFT avec 1080 X 2408 px de définition, une diagonale de 6,60 pouces et 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreinte digitale.

Photos et vidéos du A13

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : quatre objectifs sont présents sur le Galaxy A13, trois modules arrière et un module frontal pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal a une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant au dernier objectif arrière, il possède 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le seul objectif avant se caractérise par une résolution de 8 Mpx. Du côté des clips vidéo, le portable est capable de capturer en 1080p. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos nettes.

Performances et endurance du Galaxy A13

La puce Exynos 850 est appuyée par une RAM de 4 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 4 cœurs cadencé à 2 GHz. D'un point de vue de la connectivité et du réseau, le mobile intègre la 4G. Le mobile utilise la version Android 12. Sur le plan de l'autonomie, sa batterie de 5 000 mAh de capacité est compatible avec la charge rapide 15 W.