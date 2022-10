Xiaomi Redmi Note 11: Il est à tout petit prix chez ce marchand !

Le Xiaomi Redmi Note 11 fait parti de nos smartphones favoris à moins de 200€. Il est actuellement en promotion pour un prix défiant toute concurrence pour ce smartphone avec une belle qualité d'écran et des performances tout à fait convenables pour son prix.

Ce Xiaomi passe de 199€ à 179€ chez Rakuten. Une belle promotion qui vous permet d'économiser encore un peu ce smartphone pas cher.

Le design de ce Xiaomi

Le Redmi Note 11 se décline en trois coloris différents : Noir, bleu et violet. Il pèse 179 g et mesure 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il est protégé contre les dépôts de poussière et l'eau. Concernant les connecteurs, il inclut un port jack et un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est double SIM (nano SIM). Le Redmi Note 11, smartphone de Xiaomi, intègre un écran Amoled d'une diagonale de 6,43 pouces, de 2400 X 1080 px de définition et d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À noter que l'écran est également équipé d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreintes digitales.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Redmi Note 11

La puce Snapdragon 680 est appuyée par une RAM de 4 Go. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 610. Sur le plan connectivité et réseau, le mobile a la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). L'appareil utilise Android 11. D'un point de vue de l'autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide (33 W).

Photos et vidéos pour le Xiaomi Redmi Note 11

Pour tout ce qui est photos et vidéos, cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 11, quatre à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière propose, lui, une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le troisième objectif arrière est doté d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière possède pour sa part 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. En ce qui concerne l'objectif avant, il propose une résolution de 13 Mpx. Ce portable se caractérise par un stabilisateur électronique. Du côté des clips vidéo, l'appareil peut enregistrer en 1080p.