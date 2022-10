Google Pixel 7 Pro décroche la première place au classement DxOMark

Google vient de lancer ses nouveaux smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Ce dernier vient de décrocher la première place au classement DxOMark obtenant un score de 147 surclassant le Honor Magic4 Ultimate et l’iPhone 14 Pro.

L’arrivée de smartphones de la marque Google est toujours un évènement et la série des Pixel 7 ne déroge pas à cette règle. En effet, les mobiles du géant américain ont toujours réussi à s’illustrer dans le domaine de la photo. C’est à nouveau le cas avec le Pixel 7 Pro. Le laboratoire indépendant d’analyses DxOMark a testé longuement le modèle le plus haut de gamme de Google et lui a attribué la meilleure note à ce jour. Le Pixel 7 Pro a ainsi décroché un score de 147. Cela le place exæquo avec le Honor Magic4 Ultimate qui n’est pas disponible en France et le fait devancer l’iPhone 14 Pro qui a obtenu un score de 146 et le Huawei P50 Pro qui a un score de 143.

Rappelons que le Google Pixel 7 Pro est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec une ouverture à f/1.85, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels avec autofocus et d’un téléobjectif de 48 mégapixels stabilisé optiquement capable de proposer un zoom optique 5x.

Le Pixel 7 Pro a été apprécié par DxOMark pour la qualité des tons de peau, même dans des conditions difficiles, l’exposition précise et la large plage dynamique en photo comme en vidéo. Il a également été plébiscité pour sa mise au point automatique rapide et précise apportant une grande profondeur de champ en extérieur. Le contraste des photos produites est agréable même pour les scènes de portrait à contre-jour. Les clichés offrent un bon niveau de détails ainsi qu’une stabilisation efficace. Des améliorations perceptibles par rapport au Pixel 6 Pro ont été relevées notamment dans les domaines du zoom et de la vidéo grâce à des algorithmes logiciels mis à jour et à un réglage de la caméra mieux optimisé.

À contrario, DxOMark a regretté des bruits d’ombre dans les scènes à contraste élevé et à faible luminosité aussi bien en photo qu’en vidéo. Ils ont également constaté certains écrêtages en surbrillance en intérieur ainsi qu’une perte de détails et du bruit d’image lors de la réalisation de gros plans avec zoom à courte portée. Tous les résultats et les explications des tests réalisés par DxOMark sont disponibles sur le site du laboratoire.



