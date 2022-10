Le smartphone pliant Oppo Find N2 se dévoile avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et un capteur photo de 50 mégapixels

L’année dernière, Oppo a commercialisé uniquement en Chine son premier smartphone pliant, le Oppo Find N. Son successeur, le Oppo Find N2 sera distribué en France et commence à livrer ses secrets sur ses caractéristiques techniques et son design notamment avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 pour l’animer et un capteur de 50 mégapixels au dos, parmi d’autres.

Alors que le premier smartphone pliant Oppo Find N nous avait été présenté, mais n’a jamais été commercialisé ailleurs qu’en Chine, nous avons eu la confirmation par la marque que son successeur serait bien distribué en France et sur d’autres marchés. Restera à savoir à quelle date. Il semble effectivement que son successeur soit en préparation et même bien avancé puisqu’il se murmure que la production de masse aurait déjà commencé. C’est une nouvelle fois le pronostiqueur Digital Chat Station qui livre plusieurs détails sur les caractéristiques techniques de l’appareil et vu son bilan positif jusqu’ici, on peut se dire qu’elles devraient être exactes sinon extrêmement proches de la fiche technique définitive.

Quelle configuration technique pour le Oppo Find N2 ?

Selon Digital Chat Station, le Oppo Find N2 utilisera une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 pour fonctionner. Plusieurs déclinaisons pourraient être proposées pour la configuration de la mémoire vive afin de créer différents prix et ainsi tenter un public aussi large que possible. Il disposerait de deux écrans. L’un serait à l’extérieur tandis que celui qui serait à l’intérieur se replierait sur lui-même avec une charnière adaptée. Il offrirait une diagonale de 7,1 pouces. Les deux surfaces d’affichage s’appuieraient sur des dalles AMOLED avec un modèle LPTO pour la dalle interne pouvant faire varier sa fréquence de rafraîchissement.



Le Oppo Find N2 embarquerait une batterie de 4520 mAh sans que l’on connaisse encore sa capacité de charge. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale au niveau du bouton de mise en veille, comme sur le Samsung Galaxy Z Fold4 qui s’ouvre sur le même principe, comme un livre. L’appareil serait proposé en vert, en blanc ou en noir. Il sera animé par Android 13 avec la surcouche logicielle ColorOS 13. Pour la partie photo, le mobile embarquerait 5 capteurs photo. Il y aurait un module Sony IMX766 de 50 mégapixels avec un capteur Sony ultra grand-angle IMX355 de 8 mégapixels et peut-être un troisième objectif. La caméra à selfie serait un capteur de 32 mégapixels, Sony IMX709.