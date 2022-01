Prise en main de l'Oppo Find N : le smartphone pliant qui vient concurrencer Samsung

Présenté en toute fin d’année 2021, le premier smartphone pliant Oppo Find N est désormais une réalité, mais pour le moment il est commercialisé uniquement sur le marché chinois. Doté d’une configuration plutôt musclée avec une puce Qualcomm Snapdragon 888, 5 capteurs photo et deux écrans dont un pliant interne, il reprend le principe de pliage du Samsung Galaxy Z Fold3, mais dans un format plus compact et donc peut-être plus ergonomique. Avant une potentielle arrivée en Europe et plus particulièrement en France, nous avons pu réaliser une prise en main rapide du produit afin de vous livrer nos premières impressions.

Prise en du Find N, le smartphone pliant de Oppo

Le nouveau smartphone pliant Oppo Find N est le fruit de quatre années de recherche et développement et l’aboutissement de 6 prototypes avant lui. Il est proposé en trois versions dont une noire mate, une blanche et une autre violette extrêmement brillante. Cette dernière ne laisse aucune chance aux traces de doigts, ce qui est plus le cas pour les deux précédents.

Le format du smartphone est donc relativement compact. En effet, ses dimensions exactes sont de 132,6 mm de haut pour 73 mm de large lorsqu’il est fermé. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold3 avec lequel il entre en concurrence directe, propose des mesures de 158,2 mm de haut pour 67,1 mm de large. En main, nous avons donc un mobile qui ressemble beaucoup plus à un smartphone classique (non pliant) qu’avec le modèle sud-coréen qui propose une forme plus allongée en hauteur et moins large aussi. Toutefois, l’appareil accuse un poids de 275 grammes tandis que le Galaxy Z Fold3 de Samsung fait 271 grammes ce qui en fait l’un des plus lourds du marché avec le Huawei Mate Xs et ses 300 grammes. Fermé, il est assez épais : 15,9 mm soit l’équivalent de deux mobiles.

Comme évoqué en introduction, le Oppo Find N s’ouvre dans le sens de la largeur, donc comme un livre sur un axe vertical. Fermé, les deux volets sont collés l’un à l’autre ne laissant pas d’espace entre les deux parties de l’écran interne. Il faut dire qu’il y a un très léger rebord, comme sur le Galaxy Z Flip3 de Samsung sur tout le tour de l’écran.

Les mobiles pliants de Samsung proposent un léger espace entre les deux volets. La charnière du Oppo Find N est constituée de plus de 136 composants. Elle est souple et permet une ouverture facile et agréable. Elle est aidée par ce que l’on pourrait considérer comme un cran juste avant son ouverture totale, ce qui n’est pas le cas sur le modèle Samsung. Le mobile peut avoir une ouverture entre 50 et 120 degrés sans basculer vers l’arrière. Oppo nous promet que la charnière peut résister à au moins 200 000 manipulations à température ambiante et même jusqu’à -20° C sans subir de dommage. Cela correspond à environ 100 manipulations quotidiennes pendant 5 ans, ce qui laisse de quoi voir venir.

Les écrans du Oppo Find N et sa pliure centrale

Avant de s’attarder sur l’écran interne, regardons la surface d’affichage externe qui s’appuie sur une dalle AMOLED 60 Hz de 5,49 pouces, presque comme les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini à 5,4 pouces, par exemple. Il dispose d’une fréquence de 60 Hz ce qui est moindre que celle de l’écran externe du Samsung Galaxy Z Fold3 capable d’atteindre 120 Hz. Ce qui est assez remarquable sur cet écran externe, c’est le fait qu’il soit incurvé sur le côté droit.

Ainsi, il se fond parfaitement dans la façade de l’appareil et propose une excellente ergonomie notamment lorsqu’il s’agit d’utiliser le geste de balayage vers le centre pour revenir à la page précédente, par exemple. Sa définition est de 988x1972 pixels, ce qui est correct, proposant une bonne lisibilité. Notez la présence d’un poinçon en haut à gauche pour l’un des capteurs photo. Ainsi fermé, le mobile peut parfaitement être utilisé tel quel. Si on a besoin d’avoir plus d’espace de visionnage, on ouvre l’appareil pour apprécier les 7,1 pouces en diagonale de l’écran interne. Celui-ci est au format 18:9 et s’appuie sur une dalle AMOLED LTPO permettant de faire varier sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz.

Il affiche une définition de 1972x1920 pixels proposant une excellente lisibilité. Ce qui est assez remarquable pour cet écran qui se replie sur lui-même, c’est l’absence de marquage au niveau de la pliure. En effet, alors qu’elle est bien visible sur les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3, ici, on ne la voit pas. Mieux : on ne la sent quasiment pas non plus. C’est grâce à une forme en goutte d’eau au niveau de la pliure une fois le mobile fermé que l’écran peut proposer un tel rendu. Il est, en effet, moins plié que sur les mobiles Samsung, plus marqués. En outre, il n’y a aucune dérivée chromatique même avec des contenus ayant un fond très clair, voire blanc et ce qu’on soit en face ou légèrement décalé.

L’avantage du format de l’écran interne est qu’on peut tout de suite voir des contenus au format paysage en l’ouvrant sans avoir besoin de le faire pivoter comme c’est le cas sur le Galaxy Z Fold3.

L’ergonomie générale et la partie photo

En termes d’ergonomie et plus particulièrement sur l’interface logicielle, le fabricant propose Android 11 avec une surcouche ColorOS 12. Notez la possibilité d’avoir deux applications affichées simultanément en faisant glisser deux doigts au centre de l’écran pour le partager en deux.

Un geste avec 4 doigts sur la surface d’affichage avec une application ouverte permet de la faire passer en mode fenêtre flottante, déplaçable ensuite à loisir par-dessus les autres. Certaines applications sont optimisées pour l’affichage du Oppo Find N, mais pas toutes demandant un travail conjoint entre la marque et les équipes de développement des différentes applications. L’application Appareil photo, optimisée, est très agréable à utiliser proposant une large fenêtre pour cadrer, mais également des options bien placées puisque les différents modes sont disponibles en bas à droite et les options à gauche de l’écran. Il est possible de diviser l’écran en deux avec, à gauche, par exemple la galerie et à droite l’application Appareil photo pour prendre des clichés. On peut aussi utiliser une fonction qui permet de se servir de l’écran externe comme retour pour le cadrage. C’est très pratique.

La configuration photo est proche esthétiquement de celle du Find X3 Pro avec une partie du dos qui remonte vers l’îlot des capteurs. Il y a un module de 50 mégapixels associé à un objectif de 16 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels. Ajoutez à cela deux autres capteurs de 32 mégapixels servant principalement pour les prises de vue en mode selfie. Nous n’avons pas pu tester pleinement les qualités des capteurs du Oppo Find N, mais il devrait proposer des clichés plutôt réussis s’appuyant sur des capteurs de bonne qualité et un traitement d’image performant, à l’image de celui proposé au sein du Find X3 Pro.

Comme évoqué en introduction, la commercialisation du Oppo Find N est pour le moment réservée à la Chine. À l’heure de l’écriture de ces lignes, nous n’avons aucune information sur une potentielle date de disponibilité pour les autres marchés, dont la France, mais comptez sur nous pour vous tenir au courant. Reste aussi à en connaître le prix pour ses deux déclinaisons. Pour rappel, le Oppo Find N 8+256 Go est proposé en Chine à 1070 € HT environ et la version 12+512 Go est commercialisée à 1240 € HT environ.