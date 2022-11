Xiaomi 12 : Moins 40% avant le Black Friday, c'est Noël en avance chez ce marchand !

Le Xiaomi 12 fait partie des smartphones à surveiller durant le Black Friday. Un excellent smartphone qui devrait voir son prix baisser durant cet événement. Et bien, nous avions vu juste. La réduction est même en avance. 40% de réduction sur ce smartphone affiché à 899€ (version 256Go), c'est une aubaine. En effet, vous pouvez le retrouver à 538€ actuellement chez Rakuten. Un super prix pour ce smartphone qui n'a rien à envier au Samsung Galaxy S22 ou à l'iPhone 14. Il n'y en aura pas pour tout le monde lors du Black Friday, autant anticiper, non ?

Quel design pour le Xiaomi 12 ?

Le 12 est disponible en quatre couleurs différentes : noir, bleu, vert et rose. Il a un poids de 180 g et mesure 152.7 x 69.9 x 8.16 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Au niveau de l'écran, les 12, smartphone de Xiaomi, propose une dalle Amoled avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 6,28 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs doté d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et de la reconnaissance faciale.

Photos et vidéos du Xiaomi 12

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : les 12 embarque quatre objectifs, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 13 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Concernant le dernier objectif arrière, il se caractérise par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif avant possède 32 Mpx de résolution. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique. Grâce à ce mobile, lisez ou réalisez des clips vidéo en 8K@24 fps.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Ce mobile est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1, appuyée par une RAM de 8 Go. Ce SoC possède aussi un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Ce SoC est équipé d'une puce graphique Adreno 730. D'un point de vue réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). Android 12 est installé sur l'appareil. Côté endurance, il embarque une batterie d'une capacité de 4 500 mAh. Pour recharger votre portable en un rien de temps, profitez de la charge sans fil et d'une charge rapide de 67 W.