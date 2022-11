Black Edition : Les forfaits B&You à prix Black Friday sont arrivés !

Le mini forfait Black Edition B&You à moins de 5€

La nouvelle série limitée lancée à l'occasion du Black Friday est destinée aux petits budgets. Ce forfait B&You de Bouygues Telecom est disponible à seulement à 4,99€ par mois. Avec ce forfait pas cher, l'opérateur vous fournit 500Mo pour vos usages Web en France métropolitaine et en Europe (DOM inclus). Par ailleurs, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre convenance aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM seront facturés au tarif en vigueur.

Black Edition : Le forfait B&You 100Go avec un premier mois offert !

Autre nouveauté pour le Black Friday, le forfait mobile B&You 100Go proposé pour la somme de 15,99€ par mois sans engagement et sans condition de durée avec en prime le premier mois offert. Avec cette offre spéciale, vous pourrez surfer sur le net jusqu' à hauteur de 100Go en France métropolitaine. Outre les 100Go inclus pour votre connexion en Métropole, l'opérateur vous offre 20Go à consommer lors de vos voyages dans les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Par ailleurs, vous pourrez communiquer aussi bien pour vos appels que SMS et MMS sans compter en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement au sein de l'Europe.

La Série Limitée Spéciale B&You compatible 5G

Pour les amateurs de 5G, Bouygues Telecom propose toujours son offre mobile sans engagement compatible 5G. Cette offre spéciale est facturée à 24,99€ par mois sans engagement et sans condition de durée. Ce forfait 5G contient :