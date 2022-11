Black Friday Certideal : Les smartphones reconditionnés encore moins chers pendant le Black Friday !

Certideal est un spécialiste français du reconditionnement de smartphone depuis des années désormais. Certideal vous permet de réaliser des économies sur l'achat de votre smartphone en vous proposant des produits testés et approuvés par leurs équipes. Vous trouverez tout type d'état afin de correspondre à n'importe quel budget. Le reconditionnement vous permet de vous offrir les meilleures marques pour un prix défiant toute concurrence ! Durant la Black Week et le Black Friday Certideal vous permet d'économiser davantage grâce à divers avantages.

Tout d'abord avec le code BFWEEKPLUS bénéficiez de 10€ offerts et de la livraison offerte pour l'achat d'un smartphone reconditionné. Cette offre est cumulable avec les autres promotions en cours ! Attention, cette offre est disponible jusqu'à ce soir minuit (17/11/2022). Pour les retardataires, vous pouvez bénéficier des 10€ offerts avec le code BFWEEK , c'est toujours ça ! Petite cerise sur le gâteau, la housse et la coque de protection bénéficie de 5€ de réduction durant le Black Friday, ça fait toujours plaisir !

En plus de tout ça, certaines références sont en promotion ! Nous avons sélectionnés les meilleures promotions du site afin de faciliter votre choix, le prix est sans coupon :

L'iPhone X est sorti en 2017 et signe les 10 ans d'iPhone. C'est un smartphone qui possède de bonnes qualités encore aujourd'hui malgré sa date de sortie. Il fait partie des smartphones Apple qui ont bénéficié de la dernière mise à jour d'iOs. C'est un smartphone idéal pour ceux souhaitant passer chez Apple sans se ruiner ! De plus, celui-ci est en parfait état de reconditionnement, donc sans rayures ou défauts apparents.

L'iPhone 11 est sorti en 2019 avec un très bonne fiche technique pour l'époque et reste un bon smartphone aujourd'hui ! Ses 256Go de stockage vont vous permettre de stocker vos plus belles photos prises avec votre smartphone et son capteur 12 Mégapixels filmant en 4K.

L'iPhone 12, sorti en 2020, possède de bonnes capacités encore aujourd'hui. Plus résistant et compact que l'iPhone 11, l'iPhone 12 se démarque aussi par un très bon écran et une bonne connectivité. 519€ pour un smartphone aussi performant, c'est une affaire !