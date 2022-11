Cdiscount Mobile lance son forfait Black Friday !

Une offre spéciale Black Friday vient de débarquer chez Cdiscount Mobile. L'opérateur offre deux mois d'abonnements pour toute souscription à sa série limitée 100Go sans engagement et sans condition de durée. On vous donne tous les détails dans la suite de cet article !

Black Friday : Deux mois offerts avec le forfait 100Go chez Cdiscount Mobile

L'opérateur Cdiscount Mobile lance son offre mobile Black Friday jusqu'au 28 novembre inclus ! Il s'agit d'une série limitée avec 100Go connectée sur les antennes 4G de Bouygues Telecom à seulement 12,99€ par mois et pas seulement la première année ! Et ce n'est pas tout, l'opérateur offre les deux premiers mois d'abonnements soit une économie de 25.98€. Ce forfait est sans engagement de durée, vous restez donc libre de changer à tout moment sans aucuns frais.

Avec ce forfait mobile, Cdiscount Mobile octroie une confortable enveloppe Web de 100Go jusqu'en 4G en France métropolitaine. De plus, vous bénéficierez de 12Go de données mobiles en voyage à travers les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. En matière de téléphonie, vous pourrez communiquer sans compter vaussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'UE et DOM.

Autres promos à saisir : le forfait 50Go ou 120Go dès 9.99€ par mois

Cdiscount Mobile commercialise actuellement deux autres forfaits pas chers avec 50Go ou 120Go à respectivement 9.99€ et 13.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée. Avec ces deux abonnements, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en France métropolitaine et lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Pour la data, selon vos besoins, vous pourrez choisir :